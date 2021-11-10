"Давайте исходить из реалий": глава МИД Беларуси назвал Крым российским [ Редактировать ]
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что позиция Минска по оккупированному Россией Крыму остается прежней - полуостров де-юре остается украинской территорией. Об этом глава белорусского МИД заявил в интервью РИА Новости назвал Крым частью России.
Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого.
Напомним, что президент России Владимир Путин 20 марте 2020 года принял указ, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях Крыма и Севастополя. В перечень "приграничных территорий" попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя. Документ вступил в силу 20 марта 2021 года.
По данным РБК, по состоянию на апрель 2020 года, иностранные граждане, в основном украинцы, владели в Крыму 11,5 тысячами земельных участков.
"Подробности" писали, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.
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