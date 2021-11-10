Користувачі підробними ковід-сертифікатами відповідатимуть перед законом – голова Нацполіції [ Редактировать ]
Усі, хто купив підробний COVID-сертифікат, але не користувався ним, можуть уникнути відповідальності. Решта відповість перед законом.
Таке заявив голова Національної поліції Ігор Клименко. Втім, для так званої "амністії" ще потрібно розробити правовий механізм. Над документом нині працюють МОЗ, МВС та Верховна Рада.
Ігор Клименко, голова Національної поліції України:
Якщо ви не скористалися цим сертифікатом підробленим завідомо в здоровому глузді, то ми маємо напрацювати той правовий механізм, який дозволить вам з однієї сторони - уникнути відповідальності, тому що ви прийшли з каяттям, з іншої сторони - ми маємо виявити ту особу, яка займалась виготовленням та передачею вам продажу цього сертифікату.
по теме
Новий спалах інфекції в Європі він пояснив уповільненням імунізації - переважно через скептицизм щодо вакцин та фейкові новини.
Рада вже в першому читанні проголосувала за нові штрафи - це від 17 до 34 тисяч гривень, тож можна уявити, скільки отримає скарбниця. До прикладу - і поліція, і прикордонники щодня виявляють липові довідки десятками.
До України в межах ініціативи COVAX доправили майже 3 мільйони доз вакцини Moderna та майже півтори мільони "Пфайзера".
Ковідна амністія - це можливість уникнути покарання за покупку підробленого сертифікату вакцинації, ба більше - вакцинуватися по-справжньому.
Дані агрегує інтернет-сервіс "Ворлдометр", беручи їх із офіційних повідомлень національних органів охорони здоров'я.