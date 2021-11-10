Усі, хто купив підробний COVID-сертифікат, але не користувався ним, можуть уникнути відповідальності. Решта відповість перед законом.

Таке заявив голова Національної поліції Ігор Клименко. Втім, для так званої "амністії" ще потрібно розробити правовий механізм. Над документом нині працюють МОЗ, МВС та Верховна Рада.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України: