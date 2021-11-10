Проблема мігрантської кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС - одне з головних питань, яке розглядали сьогодні на засіданні РНБО. Про це повідомив секретар Радбезу Олексій Данілов. Докладніше про результати дивіться в "Подробицях" о 20:00.

На українсько-білоруському кордоні тим часом посилюють захист і готуються до можливих провокацій.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, імовірні напрямки, які можуть обрати мігранти, уже визначені. Крім того, уряд посилює загони прикордонників службовцями з інших відомств та спецтехнікою, зокрема й безпілотниками.

Нагадаю: протяжність кордону між Україною та Білоруссю – понад тисяча кілометрів. Переважно він пролягає через ліси на півночі Чернігівської, Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей. Є також ділянки, де дві держави розділяють річки.