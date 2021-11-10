На українсько-білоруському кордоні готуються до можливих провокацій [ Редактировать ]
Проблема мігрантської кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС - одне з головних питань, яке розглядали сьогодні на засіданні РНБО. Про це повідомив секретар Радбезу Олексій Данілов. Докладніше про результати дивіться в "Подробицях" о 20:00.
На українсько-білоруському кордоні тим часом посилюють захист і готуються до можливих провокацій.
Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, імовірні напрямки, які можуть обрати мігранти, уже визначені. Крім того, уряд посилює загони прикордонників службовцями з інших відомств та спецтехнікою, зокрема й безпілотниками.
Нагадаю: протяжність кордону між Україною та Білоруссю – понад тисяча кілометрів. Переважно він пролягає через ліси на півночі Чернігівської, Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей. Є також ділянки, де дві держави розділяють річки.
по теме
У тамтешньому МВС заявили: до кінця наступного року зведуть 5-метрову огорожу протяжністю 180 кілометрів.
На це будівництво уряд Литви виділив понад 150 мільйонів євро. Паркан має зупинити потік мігрантів із Білорусі.
Через це Брюссель готує вже 5-й пакет санкцій проти Білорусі.
Група біженців із Сомалі - під опікою польських лікарів. Люди щойно перетнули кордон Польщі з Білоруссю і потребують негайної медичної допомоги. У всіх мігрантів симптоми сильного переохолодження, вони не відчувають кінцівок.
Якщо мігранта затримали після незаконного перетину кордону, його негайно змусять залишити територію країни.