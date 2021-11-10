Велика приватизація: київський завод "Електронмаш" піде з молотка [ Редактировать ]
Легендарний київський завод "Електронмаш", на якому колись розробляли перші персональні комп'ютери, виставили на приватизацію. Черговий радянський промисловий велетень планують пустити з молотка. Стартова ціна - 66 мільйонів 700 тисяч гривень. Що може зацікавити інвесторів завод, та які ще об'єкти планують продати, розкаже Марічка Мельник.
Напівпорожні стіни й занедбана територія на околиці Києва. Свого часу завод "Електронмаш" був лідером з виробництва електронно-обчислювальних машин. Проте часи минають, і нині промисловий гігант загруз у боргах - майже 13 мільйонів гривень.
Володимир Чорний, головний технолог підприємства "Електронмаш":
У нас торік підприємство платило усі податки, усі зарплати. Людей ми не звільнили, відправили на карантин - це 2/3 робочого часу. На сьогоднішній момент виробляються різні деталі механічного виробництва, де працює понад 50 чоловік - це замовлення різних механічних деталей їх обробка і покриття.
Загальна площа - понад 100 тисяч квадратних метрів. Це 37 будівель, 3 земельні ділянки та 7 об'єктів, зданих в оренду. Тож єдиний спосіб дати "друге дихання" цьому активу - приватизувати, вважають у Фонді Держмайна. Утім, у власність передадуть лише за певних умов.
Дмитро Синниченко, голова Фонду державного майна України:
Ми наклали такі умови екологічні і соціальні. Новий власник повинен буде оплатити усі борги цього підприємства, закрити борги по зарплатам співробітників і не звільняти їх відповідно до колективного договору з профспілками.
Елекронні торги відбудуться вже 12 листопада. У Фонді держмайна, у межах малої приватизації, коли вартість об'єкта становить 250 мільйонів гривень - називають декілька успішних прикладів відродження занедбаних територій.
Дмитро Синниченко, голова Фонду державного майна України:
Як приклад можемо згадати будинок відпочинку "Горіховий гай", де на березі Азовського моря були просто фундамент і недобудова. Інвестор купив це за мільйон гривень, вклав 75 мільйонів гривень і розбудував там чотирьохзірковий готель і створив 250 місць робочих і платить податки.
Велика приватизація активно розпочалася лише цього року - з київського заводу "Більшовик". Його продали 27 жовтня за мільярд 429 тисяч гривень. Новими власниками стали українські підприємці. До кінця року у Фонді держмайна планують продати й інші об'єкти загалом на 12 мільярдів гривень. Зокрема Об'єднану гірничо-хімічну компанію, "Президент Готель" та порт "Усть-Дунайськ".
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