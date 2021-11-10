В среду, 10 ноября, Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и тарифов, утвердила проект постановления об увеличении тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году на 11,4% до 327,49 грн/МВт-час. Об этом сообщает "Укринформ".

Прогнозируемые расходы в структуре тарифа "Укрэнерго" составляет 47,341 млрд грн.

Теперь решение НКРЭКУ будет опубликовано на сайте регулятора для общественного обсуждения.

Кроме того, регулятор планирует повысить на 2022 год тариф Укрэнерго на услуги по диспетчерскому управлению на 57,9% до 62,22 грн/МВт-час.

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