Водночас на кордоні Білорусі та Польщі - справжня гібридна війна. Цієї ночі дві групи мігрантів силоміць прорвали паркани й потрапили до Польщі. Загалом кілька десятків людей. Усіх їх затримали. Крім того, у прикордонній зоні польська поліція затримала псевдокарету швидкої, заповнену нелегалами.

Як зупинити мігрантську кризу і втихомирити Мінськ? Нині це - виклик номер один перед Європою. Хроніка останньої доби і позиція всіх сторін - у матеріалі Тетяни Логунової.

На кордоні Білорусі з Польщею - дим від багать. Біженці, які живуть у наметах просто неба, розпалюють вогонь, щоб зігрітися на холоді. У таборі - кілька тисяч людей. Багато жінок і дітей, є навіть немовлята.

Мігранти зі Сходу штурмують рубежі Європи цілими сім'ями. Протистояння триває: Білорусь - звозить дедалі більше біженців. Польща - тримає оборону. Сторони обмінюються інформаційними ударами. Сьогодні білоруси опублікували свіже відео з табору втікачів. На кадрах - закривавлений чоловік, якого начебто поранили під час спроби прорвати кордон. Поляки у відповідь показали своє відео - на ньому білоруський силовик стріляє в повітря, щоб налякати людей.

Не припиняється й обмін політичними атаками:

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Те, що відбувається нині з боку Білорусі, - це прояв державного тероризму. Саме так ми це називаємо.

Володимир Макей, міністр закордонних справ Білорусі:

Политический шантаж белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем судачат уже на Западе, поводом для которых на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим Евросоюзом.

Водночас ЗМІ повідомляють: Білорусь подвоїла кількість авіарейсів з Близького Сходу. Щотижня білоруські аеропорти прийматимуть більш ніж 40 літаків із країн, через які утікачі намагаються потрапити до Євросоюзу. Ось на цьому любительському відео, яке зняли кілька днів тому, - черга в аеропорту Дамаска. У підписі зазначено, що всі ці люди чекають рейсу до Мінська...

Надзвичайний стан відсьогодні діє й на кордоні Білорусі з Литвою. Там теж різко побільшало спроб нелегального перетину.

Рустамас Люваєвас, керівник Служби охорони державного кордону Литви:

Ми фіксуємо рух біля литовського кордону, наші офіцери чують з боку Білорусі шум великогабаритних транспортних засобів, якими можуть доправляти біженців. Їх привозять до кордону і спрямовують у бік нашої країни.

Як утихомирити Мінськ? Нині - це завдання номер один у Європі. У Брюсселі вже розробили новий пакет санкцій. Сьогодні його затвердили посли ЄС, і вже в п'ятницю матеріали передадуть на розгляд міністрів закордонних справ Євросоюзу. За даними ЗМІ, їх планують запровадити щодо тридцяти фізичних та юридичних осіб. За даними ЗМІ, у "чорному списку" - міністр закордонних справ Білорусі, відомство якого масово видає візи утікачам, та авіакомпанія "Белавіа", яка звозить мігрантів до Мінська.

Шарль Мішель, президент Європейської Ради:

Ми маємо справу з жорстокою гібридною атакою на кордонах ЄС. Білорусь у цинічний і приголомшливий спосіб використовує як зброю - страждання мігрантів. Ми відповімо на цю атаку і вже звернулися до Європейської Комісії з проханням підготувати необхідні заходи.

Свої пропозиції щодо врегулювання міграційної кризи висловлюють і окремі країни Євросоюзу. У Німеччині несподівано згадали про Україну.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Залучити до подолання міграційної кризи Київ запропонував депутат від Соціал-Демократичної партії Німеччини. В інтерв'ю журналістам Нільс Шмід сказав: є ідея поговорити із сусідніми країнами, які не входять до ЄС, як-от: Україна. І домовитися з ними, щоб тимчасово прихистили біженців. На той час, поки країни ЄС розглядатимуть їхні прохання про надання притулку.

Саме на цю ідею доволі емоційно відреагував секретар Радбезу Олексій Данілов. Порадив розмістити мігрантів у... Бундестазі.