Третя смерть у родині Павлових. Повішеним у власній квартирі знайшли двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Бориса. Відомо, що чоловік тривалий час хворів на туберкульоз. А нещодавно в нього виявили й онкозахворювання.

У поліції факт смерті підтвердили. Утім, від коментарів утримуються. Тривають слідчі дії.

Нагадаю: екс-мер Костянтин Павлов помер у серпні за загадкових обставин. Його з кульовим пораненням знайшли на порозі власного будинку.

А майже місяць тому - мертвим виявили і його рідного брата Андрія. За висновками експертів, смерть настала внаслідок отруєння алкоголем.