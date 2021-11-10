Брата покійного мера Кривого Рогу знайшли повішеним у власній квартирі [ Редактировать ]
Третя смерть у родині Павлових. Повішеним у власній квартирі знайшли двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Бориса. Відомо, що чоловік тривалий час хворів на туберкульоз. А нещодавно в нього виявили й онкозахворювання.
У поліції факт смерті підтвердили. Утім, від коментарів утримуються. Тривають слідчі дії.
Нагадаю: екс-мер Костянтин Павлов помер у серпні за загадкових обставин. Його з кульовим пораненням знайшли на порозі власного будинку.
А майже місяць тому - мертвим виявили і його рідного брата Андрія. За висновками експертів, смерть настала внаслідок отруєння алкоголем.
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Двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова повесился в собственной квартире
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