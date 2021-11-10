На Рівненщині хлопчик видерся на вагон потяга та ледь не згорів живцем [ Редактировать ]
На Рівненщині 12-річний хлопчик заради забави видерся на вагон потяга. Там його вразило струмом у тисячу вольт. Хлопець упав на колії, після чого на ньому зайнявся одяг. Врятував юнака однокласник. Подробиці - в матеріалі.
На медичних ношах - 12-річний хлопець. Медики нашвидкуруч зрізають із нього залишки одягу. Хлопець дуже обгорів. На ньому майже не залишилося живого місця.
-Приїжджайте, попечений хлопчик - горить хлопчик.
А передісторія така: двоє хлопців гуляли залізничним вокзалом у Дубно. Один із них видерся по драбині на залізничну цистерну. І там його вдарило струмом. Дитина загорілася. І поки швидка їхала, врятувати друга намагався його однокласник. Гасив вогонь, як міг.
Яків Вагилевич, головний лікар станції швидкої допомоги:
Хлопчик кричав від болі, тому що горів одяг. Одяг зараз теплий, видно, почало плавитись як почав тиснути розплавлений одяг на шкіру. Опік. Термічний опік. Опік полум'ям 2-3 ступеня.
Ірина Безкоровайна, заступник директора КНП "Дубенська міська лікарня":
У важкому стані знаходиться в реанімації - опіки електровольтовою дугою біля 90 відсотків ураження поверхні шкіри.
Нині школяра готуються перевести до Рівненського опікового центру. Інший хлопець теж у лікарні.
Ірина Безкоровайна, заступник директора КНП "Дубенська міська лікарня":
Другий хлопчик відносно в задовільному стані. З опіками лиця, з опіками кистей знаходиться зараз в травматологічному відділенні.
Під реанімацією чергують батьки школярів. Тим, що сталося, приголомшені і пояснити нічого не можуть. У поліції ж зазначили: родини дітей на обліку не перебувають.
Юлія Пасічник, начальник сектору ювенальної превенції Дубенського районного відділу поліції:
На даний час вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків щодо виховання дітей.
Нині правоохоронці проводять перевірку, після чого вирішать, як кваліфікувати подію. Працівники ж станції укотре закликають батьків - ще раз нагадати своїм дітям про небезпеку на залізниці. Оскільки вдарити струмом може навіть біля вагона.
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