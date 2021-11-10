У селищній раді кажуть: дефіцит води у громаді справді є, але ситуація поки що не критична.

На Прикарпатті масово пересихають криниці. Чому виникла нестача води і як рятуються прикарпатці? З'ясовувала Жанна Дутчак.

Зачерпнути відром води пан Петро вже давно не може. Криниця майже пересохла. Що тільки не робив - і поглиблював, і прочищав - та води більше не стало.

Петро Вернигора, житель села Старий Лисець:

Стає на те, щоб посуду помити, стає щоб їсти наготовити, отако. Це є проблема, але то не тільки в мене, одна, друга, третя крайні хати, начебто, там і потічок, а води немає.

Тамара Вернигора, жителька села Старий Лисець:

Зараз ми настільки економимо що це тільки одна стірка, і то не завжди, тому що якщо помитися, то ми не стіраємо.

А для пиття воду родина вже давно возить із сусіднього села... за чотири кілометри.

Петро Вернигора, житель села Старий Лисець:

Це проста вода, яку ми привозимо із Підлісся, гарне джерело. Тому ми їздимо і беремо, аби пити.

Пані Галина так далеко ходити не може. Із чоловіком мають інвалідність. Тож воду купують у магазині.

Оце така у нас криниця. Ситуація така, як і у сусідів, також критична. Можна відром зачерпати, ну дуже вода грязна, з намулом, з піском.

Пересихати криниці в Старому Лисці почали близько шести років тому. І це при тому, що через село протікає річка.

-Стоїть от відро, стікає вода дощова, ми економимо для таких технічних - полити вазони, помити взуття, економимо навіть цю воду. Жодна капля не пропадає.

Але це проблеми не вирішує, нарікають селяни. Кажуть - вихід - централізоване водопостачання.

Галина Олійник, житель села Старий Лисець:

Я була у родичів у Запоріжжі, у них там у селі централізовано подача води. І люди не економлять. Вистачає.

У селищній раді кажуть: дефіцит води у громаді справді є, але ситуація поки що не критична. І сподіваються на дощі. А от щодо водогону, то його планували зробити ще одинадцять років тому, каже голова ОТГ. Сільська рада тоді навіть виграла міжнародний гранд.

Анатолій Лущак, селищний голова Лисецької ОТГ:

Люди в більшості відмовились від проекту Деспро, де швейцарський проект мав нам допомогти по будівництву. Але на той момент не було такої проблеми. Якщо проблема буде усугублятися, то ми будемо розробляти кошторисну документацію і думати, як робити центральне водопостачання.

Експерти ж кажуть - нестача води не лише у Старому Лисці, а й по всьому Прикарпатті. Бо різко впав рівень грунтових вод. Причин тому багато. Серед головних - нерівномірність та недостатня кількість опадів. У деяких районах дощів не було з липня.

Володимир Фригович, начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології:

Якщо у нас випадають опади, то вони випадають локально. А не так, як ми привикли, що вони би мало накривати територію області. Вони різко впали, і різко випарувалися. І різко зійшли.

Тож висихають не лише криниці, а й річки. У центрі гідрометеорології фіксують критично низький рівень води практично на всіх річках Прикарпаття. А синоптики кажуть - дощів і далі не варто очікувати, принаймні на найближчий тиждень їх не прогнозують.