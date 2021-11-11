Ці країни - одні з найбільших забруднювачів повітря у світі

Китай та США зобов'язалися працювати разом, аби протягом наступного десятиліття зменшити викиди в атмосферу. Про спільну декларацію між країнами оголосив спецпосланець США з клімату Джон Керрі під час Кліматичного саміту у Глазго.

Ці країни - одні з найбільших забруднювачів повітря у світі. Сподіваються, що решта учасників саміту підтримає їх рішення. Передусім ідеться про скорочення викидів метану - потужного парникового газу, а також забруднення від транспорту та промисловості.