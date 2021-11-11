Лондонська галерея Курто відчиняється після трьох років реконструкції [ Редактировать ]
Лондонська галерея Курто відчиняється після трьох років реконструкції. Тут зберігають картини епохи Середньовіччя та раннього Відродження. Серед них - роботи Сезанна, Ван Гога та Мане. Капітальний ремонт зробили у "Великій кімнаті". Таку назву має зала, побудована ще 1780-го року для Королівської академії. Там проводили щорічні літні виставки. На той час це було одне з найважливіших приміщень для мистецтва Великої Британії.
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