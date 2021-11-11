По итогам октября годовая инфляция составила 10,9%, 4-й месяц подряд в Украине зафиксирована высокая двузначная инфляция, чего не наблюдалось с 2018 года. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, комментируя данные Госстата по инфляции.

"Украина остается рекордсменом по уровню инфляции в Европе. Аналогичный показатель роста цен в Чехии – 4,9%, Литве и Румынии – 6,3%, Польше – 6,8%, Венгрии – 6,5%, Молдове – 6,7%, РФ – 8,1%. У нас в стране четвертый месяц подряд зафиксирована высокая двузначная инфляция, а правительство до сих пор не приняло никаких мер по ее сдерживанию", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Политик отметил, что рост цен на социально значимые продукты питания, тарифы, ГСМ и услуги съедает и без того мизерное увеличение социальных стандартов. Он напомнил, что в госбюджете-2021 рост прожиточного минимума запланирован на уровне 9,3%, а инфляция по факту на конец года превысит 10%. Это означает, что базовые социальные стандарты в реальном выражении снизятся и украинцы станут еще беднее.

По его словам, наибольший вклад в инфляцию в годовом выражении обеспечил рост цен на продукты питания, коммунальные и транспортные услуги. Также сохраняется высокая двузначная продовольственная инфляция. "В октябре 2021 г. (к октябрю 2020 г.) цены на продукты питания выросли на 14,2%, коммуналка подорожала на 18,8%, электроэнергия – 26,5%, газ - 47,2%", - заявил народный депутат.

"Власть обязана задействовать весь возможный арсенал рыночных и административных мер для сдерживания инфляции. Помимо пересмотра тарифной политики, необходимо снизить НДС на социально значимые продукты питания, а также увеличить минимум в 2,5 раза господдержку АПК. К сожалению, этот Кабмин способен только имитировать бурную деятельность и подписывать бессмысленные меморандумы. Он должен уйти в отставку. Украине нужно правительство, которое знает, как остановить кризисные явления в экономике и повысить социальную защиту граждан", - резюмировал Сергей Левочкин.