Вакцинация в Украине: сколько людей за сутки сделали прививки [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине с начала вакцинальной кампании уже сделали более 20 млн прививок против COVID. В частности, за 10 ноября было проведено более 277 тысяч иммунизаций.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За сутки
В среду, 10 ноября против коронавируса было вакцинировано 277 097 человек.
Из которых:
- одну дозу вакцины получили 147 344 человека,
- полностью иммунизированны (получили вторую дозу) - 129 753.
Всего
В Украине с начала вакцинальной кампании против COVID привито 11 844 730 человек:
- получили одну дозу вакцины -11 844 728 человек,
- полностью иммунизированы - получили две дозы - 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
В целом в стране уже проведено 20 129 273 прививки.
В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной прививки против коронавируса.
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