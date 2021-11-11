В Украине с начала вакцинальной кампании уже сделали более 20 млн прививок против COVID. В частности, за 10 ноября было проведено более 277 тысяч иммунизаций.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки

В среду, 10 ноября против коронавируса было вакцинировано 277 097 человек.

Из которых:

одну дозу вакцины получили 147 344 человека,

полностью иммунизированны (получили вторую дозу) - 129 753.

Всего

В Украине с начала вакцинальной кампании против COVID привито 11 844 730 человек:

получили одну дозу вакцины -11 844 728 человек,

полностью иммунизированы - получили две дозы - 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В целом в стране уже проведено 20 129 273 прививки.

В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной прививки против коронавируса.

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