В отношении Беларуси в Евросоюзе готовят новый пакет санкций. На этот раз они будут введены из-за "гибридной атаки на границах ЕС", которая возникла из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

Такое заявление во время заседания Европарламента сделал высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Европейская служба внешних связей.

По его словам, новый пакет санкций будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел 15 ноября.



Боррель подчеркнул, что группы мигрантов к границе были доставлены именно белорусскими военными и за это местное руководство должно понести ответственность.

В частности, считает Боррель, нужно принимать пятый пакет санкций, который затронет ответственных за миграционный кризис лиц.

"Мы думаем над тем, чтобы мобилизовать правовые механизмы Объединенных Наций для того, чтобы разрешить этот новый кризис, созданный режимом Лукашенко", – подчеркнул он.

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Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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