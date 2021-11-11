В Полтаве полиция задержала "смотрящего" за городом и членов его банды, которые похитили мужчину, требовали у него деньги и отобрали автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В октябре к 31-летнему "криминальному авторитету" обратился местный бизнесмен с просьбой помочь "наказать обидчиков". Мужчина хотел получить компенсацию "за неправильное поведение" от группы местных жителей, с которыми у него возник бытовой конфликт.

По указанию "смотрящего" его сообщники силой и угрозами вынудили одного из "провинившихся" отдать $8 тыс. Во время передачи денег потерпевшему надели на голову пакет и силой затолкали в автомобиль. Его привезли в подвал, где избиением и угрозами заставляли расстаться со всеми деньгами. Когда мужчина наотрез отказался, у него отобрали автомобиль и вывезли "в лес", где и оставили.

Мужчина сразу же обратился в полицию. 10 ноября оперативники задержали "смотрящего" и трех участников его банды в Полтаве и Умани.

На основании полученных доказательств следователи сообщили всем четверым о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

ч. 2 ст. 189 (вымогательство);

ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

"Уголовному авторитету" также сообщили подозрение по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) Уголовного кодекса Украины.

Бизнесмен, обратившийся за "помощью" к уголовникам, получил подозрение по ст. 255-3 (обращение за применением преступного воздействия). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что на днях под Киевом задержали банду россиян-уголовников, которые грабили дома зажиточных украинцев.