В Полтаве задержали "смотрящего", который "кошмарил" жителей [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Полтаве полиция задержала "смотрящего" за городом и членов его банды, которые похитили мужчину, требовали у него деньги и отобрали автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В октябре к 31-летнему "криминальному авторитету" обратился местный бизнесмен с просьбой помочь "наказать обидчиков". Мужчина хотел получить компенсацию "за неправильное поведение" от группы местных жителей, с которыми у него возник бытовой конфликт.
По указанию "смотрящего" его сообщники силой и угрозами вынудили одного из "провинившихся" отдать $8 тыс. Во время передачи денег потерпевшему надели на голову пакет и силой затолкали в автомобиль. Его привезли в подвал, где избиением и угрозами заставляли расстаться со всеми деньгами. Когда мужчина наотрез отказался, у него отобрали автомобиль и вывезли "в лес", где и оставили.
Мужчина сразу же обратился в полицию. 10 ноября оперативники задержали "смотрящего" и трех участников его банды в Полтаве и Умани.
На основании полученных доказательств следователи сообщили всем четверым о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
- ч. 2 ст. 189 (вымогательство);
- ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).
"Уголовному авторитету" также сообщили подозрение по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) Уголовного кодекса Украины.
Бизнесмен, обратившийся за "помощью" к уголовникам, получил подозрение по ст. 255-3 (обращение за применением преступного воздействия). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, что на днях под Киевом задержали банду россиян-уголовников, которые грабили дома зажиточных украинцев.
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