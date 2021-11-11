Польские пограничники фиксируют сотни попыток незаконного пересечения мигрантами польско-белорусской границы, а в лагере мигрантов умер 14-летний мальчик. Об этом сообщает пограничная служба Польши.

"468 попыток незаконного пересечения границы мы зафиксировали 10 ноября. Решения о выезде с территории Польши были вынесены 42 иностранцам", - написали в ведомстве.

По словам заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации Бартоша Гродецки, в ночь на 11 ноября полторы сотни мигрантов попытались попасть на территорию Польши.

"Была попытка силового перехода границы ночью. Группа из около 150 мигрантов хотела перейти границу Подляского участка Пограничной службы", - сказал он.

Он также предполагает, что вечером может быть очередной штурм и "российские провокации" - 11 ноября в Польше отмечают Национальный праздник независимости.

"Может быть сценарий, что если мы будем действовать на два фронта, мы будем слабее", - добавил политик.

Официальный представитель правительства Петр Мюллер заявил, что некоторые сценарии предусматривают полное закрытие границы с Беларусью.

Как сообщают СМИ, 10 ноября в Кузнице от коронавируса в лагере мигрантов умер 14-летний курдский мальчик.