Штурм польской границы: в лагере мигрантов умер ребенок [ Редактировать ]
Польские пограничники фиксируют сотни попыток незаконного пересечения мигрантами польско-белорусской границы, а в лагере мигрантов умер 14-летний мальчик. Об этом сообщает пограничная служба Польши.
"468 попыток незаконного пересечения границы мы зафиксировали 10 ноября. Решения о выезде с территории Польши были вынесены 42 иностранцам", - написали в ведомстве.
По словам заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации Бартоша Гродецки, в ночь на 11 ноября полторы сотни мигрантов попытались попасть на территорию Польши.
"Была попытка силового перехода границы ночью. Группа из около 150 мигрантов хотела перейти границу Подляского участка Пограничной службы", - сказал он.
Он также предполагает, что вечером может быть очередной штурм и "российские провокации" - 11 ноября в Польше отмечают Национальный праздник независимости.
"Может быть сценарий, что если мы будем действовать на два фронта, мы будем слабее", - добавил политик.
Официальный представитель правительства Петр Мюллер заявил, что некоторые сценарии предусматривают полное закрытие границы с Беларусью.
Как сообщают СМИ, 10 ноября в Кузнице от коронавируса в лагере мигрантов умер 14-летний курдский мальчик.
по теме
Несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока (Сирия, Ирак) находятся на белорусско-польской границе и пытаются прорвать ограждения, чтобы попасть в Польшу. При этом большинство мигрантов заявили, что стремятся в Германию. Их не пропускают польские пограничники
Білоруси опублікували свіже відео з табору біженців. Поляки у відповідь оприлюднили своє відео - на ньому білоруський силовик стріляє в повітря, щоб налякати людей.
Лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши показали на спутниковых фото
В отношении Беларуси в Евросоюзе готовят новый пакет санкций
В Польше, в городе Велички, правоохранители остановили автомобиль, замаскированный под "скорую"