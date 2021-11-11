Рік тому її виключили зі збірної за підтримку протестів.

А в самій Білорусі і далі "полюють" на противників режиму. Напередоні ввечері заарештували чемпіонку світу з фристайлу Олександру Романовську.

Їй виписали штраф обсягом - у перерахунку - дві тисячі доларів. Її "злочин" - порушення порядку проведення масових заходів. Бо атлетка відкрито критикує владу і неодноразово заявляла про тиск.

Рік тому її виключили зі збірної за підтримку протестів. Хоча ще 2019 - її визнавали найкращою спортсменкою Білорусі.