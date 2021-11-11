Гео Леросу вручили підозру за непристойний жест у парламенті [ Редактировать ]
Порушив громадський порядок і намагався підвищити власну впізнаваність. З таким формулюванням народному депутату Гео Леросу вручили підозру за непристойний жест у парламенті. Сталось це минулого тижня, на засіданні Верховної Ради був Володимир Зеленський, тоді Лерос назвав президента зрадником, а коли йому вимкнули мікрофон показав у бік президента непристойний жест. Тепер за непристойні емоції нардепу загрожує штраф до 70 тисяч гривень, арешт на пів року, або ж обмеження волі.
Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань:
Народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест. У цих діях депутата чітко простежується мета обранця - створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність.
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