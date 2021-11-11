Тепер за непристойні емоції нардепу загрожує штраф до 70 тисяч гривень, арешт на пів року, або ж обмеження волі.

Порушив громадський порядок і намагався підвищити власну впізнаваність. З таким формулюванням народному депутату Гео Леросу вручили підозру за непристойний жест у парламенті. Сталось це минулого тижня, на засіданні Верховної Ради був Володимир Зеленський, тоді Лерос назвав президента зрадником, а коли йому вимкнули мікрофон показав у бік президента непристойний жест. Тепер за непристойні емоції нардепу загрожує штраф до 70 тисяч гривень, арешт на пів року, або ж обмеження волі.

Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань: