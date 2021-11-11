Нападників із "Укрексімбанку", які накинулися на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах. Ідеться про директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.

На початку жовтня ті, за наказом свого боса Євгена Мецгера, напали на кореспондентів під час інтерв'ю й намагалися видалити відео. Щоправда, невдало. Після резонансу поліція відкрила кримінальне провадження. Сам же Мецгер від посади відсторонений і нині перебуває під домашнім арештом.