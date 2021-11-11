За словами комунальників, теплові мережі у Світловодську вже віджили своє.

Заблоковане тепло. Світловодськ уже другий тиждень ніяк не розпочне опалювальний сезон. На заваді - то аварії на котельнях, то постійні пориви зношених труб... І як наслідок - холодні батареї у всьому місті! Тож коли настане комунальне потепління - з'ясовували мої колеги.

Метрові ями, розриті траншеї, земляні насипи. Такі котловани - по всьому Світловодську. Загалом вирв понад пів сотні. І так вже три роки поспіль. Ями навіть не засипають. Бо сенсу немає, кажуть комунальники, в опалювальний сезон прориває чи не щодня.

Анатолій Кучугурний, директор комунального підприємства "Житлосервіс 2012":

Ми знаходимось за адресою Приморська 20, вчора тут було розрито, варили, але ми бачимо, що іде пара. Треба робить ще, стоїть вода в лотках, значить вище по лінії є порив.

За словами комунальників, теплові мережі у Світловодську вже віджили своє. Тому містяни й досі сидять із холодними батареями.

Марія Рідченко, жителька Світловодська:

Электрообогрватели, оце так, оце так, подключили, но еле-еле, руки не нагреть.

Клавдія Кулібаба, жителька Світловодська:

Я сочувствую людям, которые в холоде сидят, у нас автономное отопление, поэтому я только могу сочувствовать людям.

Це школа номер три. Температура в класах - десять градусів. Тож дітей, аби не замерзли, перевели на дистанційку.

Лариса Тинченко, завідувачка господарства ЗОШ № 3:

В закладі 10- 11 градусів по класам, 10, далі може 11, де сонце пригріло, опалення немає і не знаємо, коли буде.

А це вже міський дитсадок. Попри холодні батареї, діти є. Вихователям температуру в приміщеннях завдяки обігрівачам вдалося підвищити до 16 градусів.

Ірина Стрюкова, вихователька ДНЗ №6:

Дітей набагато менше стало, всі чекають, коли буде тепло, але є батьки, яким немає куди дівати, робота є робота.

Ольга Меркулова, начальниця управління освіти Світловодської міської ради:

Температурний режим на сьогодні по навчальним закладам в середньому це 14-15 градусів, лише 4 НВК має 18 градусів, у садочках від 14 до 16 градусів.

А от керівництво приватного підприємства "Світловодськпобут", яке має забезпечувати все місто теплом, проблеми не вбачає!

Сергій Московський, генеральний директор СП ТОВ "Світловодськпобут":

-У світловодську є проблеми з теплопостачанням. Директор: немає, я пєрвий раз про це чую. Ну ви знаєте, стан мереж залишається на краще, бо мережі не новіють, а вкладати в них кошти треба, де їх брать, якщо тарифи збиткові закладаються.

Без тепла досі майже сотня багатоповерхівок, чотири школи та дванадцять садків. А це - пів міста.

Андрій Маліцький, міський голова Світловодська:

Вся громада, люди і ми тепер як влада розуміємо, що майбутнього у централізованого опалення в Світловодську немає. Ми ж розуміємо, що може на котельні бути нормально, але доставити це тепло треба через мережі.

Заміна мереж коштує задорого. Не потягне жоден бюджет. Тому в мерії вирішили наступного року відмовитися від централізованого теплопостачання і перевести школи та садки на мінікотельні, а багатоповерхівки - на індивідуальне опалення. На ситуацію з опаленням уже відреагували у Кабміні - до Світловодська відрядили заступника міністра розвитку громад і територій Наталію Хоцянівську.