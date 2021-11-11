Потрібно зробити достойним фінансування медицини – Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Виплатити медикам обіцяні ковідні надбавки та негайно забезпечити лікарні киснем. Про це сьогодні говорила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко у Львові. Туди вона поїхала, аби передати медичне обладнання обласній інфекційній лікарні.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
Їхні звіти добрі про те, що все профінансоване, медицина профінансована, 300% медикам виплачені заробітні плати, це ж звіти йдуть ці - насправді ж цього немає. Бюджет ще в кінцевому варіанті неприйнятий, він буде прийматися десь там через певний період і є всі шанси все-таки достучатися, і примусити зробити фінансування медицини достойним.
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