Землетрясение "всколыхнуло" еще одну страну [ Редактировать ]
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В Исландии произошло мощное землетрясение, магнитудой в 5,2. Об этом пишет BNO.
Землетрясение произошло вблизи вулкана Гекла на юге Исландии, толчки ощущались во всем регионе.
Но, даже в столице страны Рейкьявике ощущали толчки земли. Тем не менее сообщения о серьезных повреждениях или ранениях людей не поступали.
Эпицентр землетрясения зафиксировали вблизи системы трещин на юге Исландии.
Читайте также, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла, источник подземных толчков находился на территории города Виноградов на глубине 7 км, по соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.
Кроме того, в Закарпатской области, произошло землетрясение. Информация из населенных пунктов не поступала, координаты эпицентра - широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 +-1.4 км, вследствие землетрясения никто не пострадал.
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