Сегодня возле Верховной Рады Украины многие киевляне с возмущением обнаружили "памятный" плакат, посвященный львовскому акту провозглашения украинского государства, принятый ОУН в 1941 году. В нем националисты, бахвалясь своим позорным политическим наследием, откровенно признаются в пособничестве и партнерстве с национал-социалистической Германией под предводительством Адольфа Гитлера.

В тексте, размещенном на этой фашистской агитке, дана выдержка из акта, в которой прямо говорится, что "восстановленное украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает размещение подобных нацистских "открыток" у стен парламента страны, пережившей ужасы фашистской оккупации и концентрационных лагерей, трагедию Бабьего Яра, Корюковскую трагедию – возмутительным, позорным и преступным фактом. Это плевок в память украинского народа и тяжелый удар по международной репутации Украины.

Мы возмущены и обеспокоены тем, что наследники пособников фашизма больше не считают необходимым прятать свою суть. Пользуясь полным попустительством и покровительством власти, они не только открыто признают, они гордятся сотрудничеством с Гитлером.

Мы требуем немедленно убрать эту фашистскую агитку из центра Киева. Провести расследование и наказать в соответствии с законом всех причастных к героизации нацизма. Вычистить из органов государственной власти всех сторонников бесчеловечных идей. На корню пресечь реабилитацию гитлеровских коллаборантов и прекратить популяризацию нацизма и гитлеризма в Украине.