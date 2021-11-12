Повністю вакциновані українці зможуть приїжджати до Франції [ Редактировать ]
Франція стала 11-ю країною, яка залишилася відкритою для українських подорожувальників. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Повністю вакциновані українці, щеплені препаратами "Пфайзер", "Модерна", "АстраЗенека" чи "Джонсон і Джонсон", зможуть приїжджати до Франції. Водночас вакцинацію вважатимуть повною, якщо з моменту останнього щеплення минуло 28 днів. Нагадаю, раніше про збереження умов в'їзду для українців повідомили Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Нідерланди, Австрія, Бельгія, Данія, Ірландія та Швеція.
по теме
Повністю вакциновані українці, щеплені препаратами "Пфазер", "Модерна", "АстраЗенека" чи "Джонсон і Джонсон", зможуть приїжджати до Франції.
Для поїздки знадобиться сертифікат про вакцинацію. Право на в'їзд українських громадян до Бельгії відкличуть лише якщо Україна набуде статусу "зони дуже високого ризику".
Про це йдеться у королівському указі країни. Для поїздки знадобиться сертифікат про вакцинацію.
Це Кіровоградщина та Закарпаття - вони досі перебувають у "жовтій" зоні.
І головним стимулом для вакцинації, безумовно, став локдаун. Бо вже 15 українських областей "почервоніли"! А отже - там діють жорсткі обмеження.