Франція стала 11-ю країною, яка залишилася відкритою для українських подорожувальників. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Повністю вакциновані українці, щеплені препаратами "Пфайзер", "Модерна", "АстраЗенека" чи "Джонсон і Джонсон", зможуть приїжджати до Франції. Водночас вакцинацію вважатимуть повною, якщо з моменту останнього щеплення минуло 28 днів. Нагадаю, раніше про збереження умов в'їзду для українців повідомили Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Нідерланди, Австрія, Бельгія, Данія, Ірландія та Швеція.