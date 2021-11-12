В пятницу, 12 ноября, на границе Украины и Словакии в Закарпатской области состоялась встреча премьер-министров стран Дениса Шмыгаля и Эдуарда Хегера. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, Шмигаль и Хегер посетили пункт пропуска Ужгород - Вишне-Немецкое.

Реконструкция пункта пропуска Ужгород позволит гражданам быстро и комфортно пересекать границу со Словакией и усилит взаимодействие между нашими странами. В настоящее время продолжаются работы по обустройству пешеходного движения. Также предполагается модернизация и техническое перевооружение пункта пропуска.

Так, на пункте пропуска Ужгород планируется завершение реконструкции пассажирского участка, строительство склада таможни, восстановление навесов грузового терминала и установка сканирующей системы для легковых автомобилей.

По информации Госпогранслужбы, будет открыто 8 линий для оформления пассажирского транспорта, две линии для автобусов и две линии для пассажирского сообщения пешеходов. В настоящее время это единственный пункт пропуска со Словакией, который производит оформление всех транспортных средств и пассажиров.

Шмыгаль сообщил, что страны также работают над введением пешеходного и велосипедного движения в пункте пропуска Ужгород - Вышне-Немецкое.

Украина, по его словам, заинтересована в развитии сотрудничества со Словакией в таможенной сфере.

Далее премьеры отправились в Ужгород.

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