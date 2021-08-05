Во Франции разбился самолет, есть погибшие [ Редактировать ]
В четверг, 5 августа, на территории департамента Савойя на юго-востоке Франции произошло крушение туристического самолета. В результате авиакатастрофы погибли три человека, сообщает Le Parisien.
Известно, что на борту самолета находились четыре человека. В результате инцидента погибли трое. Четвертый пассажир самолета катапультировался во время аварии. Согласно данным спасателей, это молодая девушка, возраст и личность которой не раскрываются.
Как отмечают свидетели, самолет врезался в деревья, взорвался и раскололся на две части после того, как разбился о землю.
Подробности происшествия пока не сообщаются, полиция будет определять их в рамках досудебного расследования.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области самолет упал на дом. В результате происшествия погибли четыре человека - они находились в самолете.
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