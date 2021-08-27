Погибли на месте: в Словакии произошла жуткая авиакатастрофа [ Редактировать ]
Неподалеку от словацкого города Скалице упал небольшой самолет, в результате трагедии погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной службы страны.
Воздушное судно рухнуло на землю рядом с населенным пунктом Мокрый Гай. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательной службы, чтобы ликвидировать возгорание.
Прибыв на место, они провели обследование и начали тушить самолет, загоревшийся после падения на землю. Пожар удалось локализовать, сейчас ведутся работы по его ликвидации.
Отмечается, что в результате катастрофы несовместимые с жизнью травмы получили 3 человека. Известно, что самолет стоял на учете в Чехии. Сейчас личности погибших устанавливаются, предположительно они могут быть гражданами Чехии, а также правоохранители выясняют, что привело к трагедии.
Читайте также, на территории департамента Савойя на юго-востоке Франции произошло крушение туристического самолета. В результате авиакатастрофы погибли три человека, воздушное судно врезалось в деревья, взорвалось и раскололось на две части после того, как разбилось о землю.
Кроме того, во время захода на посадку возле аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии разбился частный самолет. Все, кто находился на его борту - погибли, как заявляют местные власти, в этот самолет может поместиться около 14 пассажиров и два члена экипажа.
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