В Николаевской области полицейские задержали вооруженную этническую группу серийных воров, которые специализировались на похищении сейфов с крупными суммами денег. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В масках и перчатках, со специальными воровскими инструментами пятеро ранее судимых злоумышленников из Одессы в возрасте от 30 до 40 лет проникали в офисные помещения предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов.

Оттуда похищали деньги из сейфов, или уносили сами сейфы, сообщил начальник областного главка полиции Сергей Шайхет.

Преступники профессионально обворовывали офисы. Ночью проникали в кабинеты бухгалтеров или директоров, зная, что там могут быть наличные деньги, и менее чем через три минуты прямо с сейфами выносили миллионы. До места жительства злоумышленники так и не доехали, потому что были задержаны в ходе спецоперации на трассе, как только въехали на территорию Николаевской области.

11 ноября злоумышленников задержали в Первомайском районе когда они возвращались в Одессу после удачных "гастролей", в ходе которых похитили из двух офисов более 0,5 млн грн. Спецоперацию по задержанию вооруженной группировки проводили оперативники управления уголовного розыска и спецназовцы КОРД.

Следователи уже установили причастность группировки к серии краж на территории Николаевской области и в других регионах. Банда из Одессы может быть причастна к совершению не менее 20 таких преступлений по всей стране.

Взломщикам сейфов будут судить по ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что на днях под Киевом задержали банду россиян-уголовников, которые грабили дома зажиточных украинцев.

Ранее "Подробности" писали о паре юношей, которые с пейнтбольными автоматами напали на предприятие под Киевом и украли сейф с деньгами.