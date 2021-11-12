Под Николаевом задержали этническую банду взломщиков сейфов (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Николаевской области полицейские задержали вооруженную этническую группу серийных воров, которые специализировались на похищении сейфов с крупными суммами денег. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В масках и перчатках, со специальными воровскими инструментами пятеро ранее судимых злоумышленников из Одессы в возрасте от 30 до 40 лет проникали в офисные помещения предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов.
Оттуда похищали деньги из сейфов, или уносили сами сейфы, сообщил начальник областного главка полиции Сергей Шайхет.
Преступники профессионально обворовывали офисы. Ночью проникали в кабинеты бухгалтеров или директоров, зная, что там могут быть наличные деньги, и менее чем через три минуты прямо с сейфами выносили миллионы. До места жительства злоумышленники так и не доехали, потому что были задержаны в ходе спецоперации на трассе, как только въехали на территорию Николаевской области.
11 ноября злоумышленников задержали в Первомайском районе когда они возвращались в Одессу после удачных "гастролей", в ходе которых похитили из двух офисов более 0,5 млн грн. Спецоперацию по задержанию вооруженной группировки проводили оперативники управления уголовного розыска и спецназовцы КОРД.
Следователи уже установили причастность группировки к серии краж на территории Николаевской области и в других регионах. Банда из Одессы может быть причастна к совершению не менее 20 таких преступлений по всей стране.
Взломщикам сейфов будут судить по ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что на днях под Киевом задержали банду россиян-уголовников, которые грабили дома зажиточных украинцев.
Ранее "Подробности" писали о паре юношей, которые с пейнтбольными автоматами напали на предприятие под Киевом и украли сейф с деньгами.
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