Україна зміцнила кордон – Дмитро Кулеба [ Редактировать ]
Україна зміцнила кордон із Білоруссю, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, у Києві тепер, цитую, "працюють над мінімізацією енергетичних ризиків", які може спровокувати мігрантська криза.
Нагадаю, на кордон із Білоруссю додатково відправлять понад 8 тисяч силовиків. Кордон захищатимуть 3 тисячі військовослужбовців Держприкордонслужби; 3,5 тисячі бійців Нацгвардії, 2 тисячі працівників Нацполіції. До навчань із захисту рубежів залучать загони територіальної оборони. Чергуватиме також авіація МВС.
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