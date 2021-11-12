Україна зміцнила кордон із Білоруссю, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, у Києві тепер, цитую, "працюють над мінімізацією енергетичних ризиків", які може спровокувати мігрантська криза.

Нагадаю, на кордон із Білоруссю додатково відправлять понад 8 тисяч силовиків. Кордон захищатимуть 3 тисячі військовослужбовців Держприкордонслужби; 3,5 тисячі бійців Нацгвардії, 2 тисячі працівників Нацполіції. До навчань із захисту рубежів залучать загони територіальної оборони. Чергуватиме також авіація МВС.