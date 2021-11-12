Замерзати у власних квартирах, коли по всій країні розпочався опалювальний сезон, довелося жителям однієї зі столичних багатоповерхівок. Свідомі мешканці створили Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та вирішили самостійно навести лад удома. Проте, не склалося - теплопостачальна компанія відмовилася подавати тепло до осель. В ситуації розбиралася Оксана Тупальська.

Киянка Анна кутає дітей, бо вже другий тиждень холодні батареї. Вона щомісяця перевіряє покази лічильників та платить за комірне. Однак перед початком опалювального сезону теплопостачальна організація повідомила: жителі будинку заборгували за теплу воду півтора мільйона гривень, відтак тепла не буде.

Анна, киянка:

Я захворіла, діти захворіли. Дуже треба було тепло одягатися навіть вдома. Навіть інколи на вулиці нам було тепліше ніж вдома.

Бухгалтер Об'єднаного кооперативу пояснює - більшість власників квартир сплачували у спільну касу за домашніми лічильниками. По тарифу, який діє у столиці - 97,89 гривень за кубометр. Проте енергопідприємство нарахувало об'єм зігрітої води втричі більший за спожитий.

Владислава Михайлова, бухгалтер кооперативу на Кавказькій, 7:

Київтеплоенерго надавало послуги по навантаженню. Для мешканців будинку це вилилося у вартість одного кубометра гарячої, води близько 300-400 грн, починаючи з 2018 року.

Надати постачальнику відомості з власного будинкового лічильника, та довести, скільки саме гуртом спожили теплої води, мешканці не можуть. Бо встановлення лічильників на гарячу воду у теплопунктах не передбачено. Аби домогтися справедливого тарифу, вони десятки разів зверталися до постачальника. Проте там - продовжують рахувати як за велику фірму.

Костянтин Лопатін, директор СП "Енергозбут":

Ми надаємо послугу на будинок, я не можу прокоментувати як здійснюєься розподіл. Контрагентом виступають не співвласники квартир будинку, а безпосередньо об'єднання співвласників. В цьому випадку це житлово-будівельний кооператив.

Після того, як наша знімальна група звернулась до теплопостачальників, там підписали мирову з мешканцями та пообіцяли увімкнути опалення у будинку. Жителі запевнили, що замовлять у приватної фірми модернізацію теплопункту зі встановленням лічильника тепла. А ще - пообіцяли виплачувати борг у розстрочку - за тарифом втридорога.

Кажуть, йде зима - без тепла не прожити. Тариф на теплу воду в Україні в залежності від регіону та компанії-постачальника складає від 20 до 63 грн за кубометр. Найвищий він у Дніпрі, Хмельницькому та Сумах. Станом на кінець жовтня українці заборгували за постачання теплової енергії та гарячої води близько 19 мільярдів гривень.