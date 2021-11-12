Водій навіть не гальмував перед пішохідним переходом і їхав на червоне світло.

Був під дією метадону! Прокуратура оприлюднила результати аналізів водія "Ленд крузера", який напередодні у Харкові збив двох дітей. Результати промовисті - чоловік був під кайфом.

Хто цей водій? Яке покарання йому загрожує? І чому Харків стає місцем найбільш зухвалих та резонансних ДТП? Світлана Шекера про все докладно.

Ці кадри вкотре сколихнули країну. Позашляховик вилітає на перехресті - і зносить пішоходів. Двоє підлітків народилися в сорочці, бо після такого лишилися живі. Сьогодні вже відомо, що це учні паралельних класів однієї школи. Обом по 13. Вони поверталися додому. Хлопця Олександра позашляховик ударом відкинув у бік. Дівчинку Дар'ю "Лендкрузер" протягнув під бампером ще декілька метрів.

Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови:

У теперішній час стан дівчинки задовільний. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана потиличної області. Хлопчик - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку забої грудної клітини, забої та садна м'яких тканей лівого передпліччя. У теперішній час стан дитини середнього ступеню важкості.

Водія позашляховика затримали. Уже відоме його ім'я - Дмитро Лисенко. Йому 34. Він - не родич впливового чиновника, як спершу писали в ЗМІ, але зв'язок із родиною посадовця таки простежується. Машина, на якій він їхав, належить агрофірмі, засновницею якої є дружина голови однієї з райадміністрацій Харківщини. Раніше на ній їздив син чиновника. Але його позбавили водійських прав за кермування напідпитку.

Дмитро Лисенко, за даними прокуратури, живе поруч із місцем ДТП, у центрі Харкова, безробітний. У 2020 був фігурантом кримінального провадження, пов'язаного з наркотиками, але справу закрили. Були й інші в нього проблеми із законом.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:

Він був у цьому році засуджений за крадіжку фотоапарата до трьох років позбавлення волі з умовним строком на 1 рік. Він притягався буквально місяць тому до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху щодо ДТП без постраждалих.

Та цього разу постраждалі є! Водій навіть не гальмував перед пішохідним переходом і їхав на червоне світло. Правоохоронцям сказав - задивився в мобільний.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:

Сьогодні було отримано рішення лікаря-нарколога щодо стану наркотичного сп'яніння. В цьому рішенні зазначення, що особа на момент вчинення ДТП знаходилася під впливом наркотичних речовин, а саме метадону.

За годину Дмитра Лисенка мають доправити до суду - йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешту без права на заставу. А ще розпочати службове розслідування в поліції. Бо кажуть очевидці - вони телефонували на 102 і повідомляли, що містом їздить водій у неадекватному стані.