В Україні зростає кількість ковід-сертифікатів [ Редактировать ]
А ковід-сертифікатів тим часом в Україні більшає. Ще два види таких довідок запрацювали відсьогодні: про вакцинацію дітей і про одужання від ковіду дорослих.
Як пояснили в МОЗі, сертифікат про перенесення хвороби ще тестується. А дитячий батьки вже можуть підтягнути собі в смартфон.
Для цього в застосунку "Дія" треба додати свідоцтво про народження дитини. Щоправда, є одна умова. Самі батьки повинні мати принаймні одну дозу вакцини.
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