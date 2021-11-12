В застосунку "Дія" треба додати свідоцтво про народження дитини.

А ковід-сертифікатів тим часом в Україні більшає. Ще два види таких довідок запрацювали відсьогодні: про вакцинацію дітей і про одужання від ковіду дорослих.

Як пояснили в МОЗі, сертифікат про перенесення хвороби ще тестується. А дитячий батьки вже можуть підтягнути собі в смартфон.

Для цього в застосунку "Дія" треба додати свідоцтво про народження дитини. Щоправда, є одна умова. Самі батьки повинні мати принаймні одну дозу вакцини.