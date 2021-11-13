12 листопада 2021 р. у Броварському краєзнавчому музеї за підтримки Броварської міської ради було проведено заходи з вшанування пам’яті репресованого духовенства Броварщини, в яких взяли участь представники місцевої влади, депутати, відомі науковці, представники духовенства та громадськості.

Відкрили пам’ятні заходи секретар Броварської міської ради Сергій Богуцький та заступник Броварського міського голови Лариса Виноградова, які наголосили на важливості відновлення та вшанування пам’яті жертв політичних репресій комуністичного тоталітарного режиму. Також до присутніх звернувся єпископ Амвросій Згурівський, намісник Княжицького Спасо-Преображенського монастиря, проректор з виховної роботи Київської духовної академії.

Перед присутніми також виступили директор Центрального державного архіву громадських об’єднань України Ольга Бажан; директор Міжнародного інституту афонської спадщини та Центру вивчення спадщини новомучеників і сповідників історик Сергій Шумило; керівник Броварського краєзнавчого музею та депутат Броварської міської ради Ігор Крепак; голова Товариства "Знання" України та президент Університету сучасних знань професор Василь Кушерець, член Президії Національної спілки краєзнавців України та старший співробітник відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії України НАН України Олег Бажан; начальник відділу експозиційної роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Ігор Хроненко та інші.

Під час пам’ятних заходів у Броварському музеї відбулось відкриття документально-історичної фотовиставки "Церква Мучеників: гоніння на віру і Церкву в радянські часи", на якій вперше представлені маловідомі фотоматеріали та архівні документи з історії репресій проти духовенства на Броварщині та Київщині.

Відомий український фахівець з історії державного терору радянської доби Олег Бажан на основі розсекречених архівів ГПУ-НКВС-КДБ розповів присутнім про репресивну політику комуністичного режиму щодо релігії та Церкви в УРСР у часи сталінського терору.

У свою чергу інший український історик Сергій Шумило вперше представив широкому загалу невідомі раніше імена репресованих священнослужителів з Броварщини, які були виявлені ним під час опрацювання в архівах слідчих справ НКВС за 1930-і роки. Як наголосив С. В. Шумило, "13 листопада 1937 р. у Києві в застінках НКВС були розстріляні настоятель Троїцької церкви м. Бровари о. Павло Сударенко та настоятель Петропавлівської церкви м. Бровари о. Андрій Тесельський. Пізніше, 8 січня 1939 р., у київській в’язниці НКВС був закатований інший священик Петропавлівської церкви м. Бровари о. Іоан Русанович". За словами дослідника, "загалом, в листопаді 1937 р. НКВС у Києві було розстріляно 17 православних священиків з лівобережної частини Київської області. З них 8 священиків були розстріляні протягом 13 – 14 листопада. Найбільше було розстріляно наприкінці 1937 р. у Броварському районі – 12 священиків. Ще близько десятка священиків з Броварщини були засуджені на різні терміни ув’язнення у сталінських концтаборах, звідки більшість з них ніколи вже не повернулись. Загалом, протягом 1937 – 1938 рр. з лівобережної частини Київської області в катівнях НКВС були розстріляні 52 православні священики". Місцем їхнього спільного поховання став розташований неподалік від м. Бровари Биківнянський ліс, де діяла секретна "спецділянка НКВС УРСР" і де у цей період кожної ночі закопували у "братських ямах" трупи "ворогів народу", розстріляних у київських в'язницях НКВС, – вважає історик.

Організатори заходу наголосили, що оскільки 13 листопада 1937 р. були розстріляні броварські священики, то саме до цієї дати було вирішено провести у м. Бровари ці пам’ятні заходи на їхню честь з метою повернення цих імен із забуття та належного пошанування їхньої пам’яті.

Під час заходу до керівництва міста було передано звернення з пропозицією про присвоєння Броварською міською радою звання "Почесний громадянин міста Бровари" (посмертно) трьом броварським священнослужителям: о. Павлу Сударенку (1885–1937), о. Андрію Тесельському (1884–1937) та о. Іоану Русановичу (1875–1939), які мученицьки загинули у роки сталінських репресій. Також до Броварської міської ради передано звернення з пропозицією про найменування низки вулиць на території м. Бровари на честь цих церковно-культурних діячів.

Як наголосив історик Сергій Шумило, "тоталітарний комуністичний режим своїми небувалими гоніннями на релігію та жорстокими репресіями проти духовенства ставив за мету повне фізичне знищення духовенства "як класу". Ці трагічні події безпосередньо торкнулися м. Бровари та Броварського району. Священників заарештовували і розстрілювали тільки за те, що вони проповідували людям віру і добро, хрестили, вінчали, звертались до радянської влади з проханням не закривати церкви. За це їх обвинувачували у "антирадянській діяльності" і засуджували на страту. Попри це, ризикуючи власним життям, вони все одно продовжували виконувати свій пастирський обов’язок та служити людям і Богу". За словами історика, «це були справжні герої, які проповідували добро, духовно опікувались мешканцями Броварщини, допомагали їм духовно у скрутний час, не шкодуючи власних життів. Їхній подвиг заслуговує на пам’ять, пошанування та наслідування. Адже вони для всіх нас є прикладом справжньої доброчесності, героїзму і святості". Тому, як наголосив С. В. Шумило, "справедливо буде, щоб Броварська міська рада відновила історичну справедливість, повернула із забуття імена цих героїчних постатей нашої історії та духовності, несправедливо репресованих і підданих забуттю в роки сталінських репресій, і в якості пошанування їхньої пам’яті та їхнього подвигу присвоїла посмертно звання "Почесний громадянин міста Бровари" цим церковно-культурним діячам Броварщини та найменувала на їхню честь кілька вулиць на території м. Бровари".

Під час заходів також відбулась презентація книги «Церква Мучеників: Гоніння на віру і Церкву у ХХ столітті», де розповідається про репресоване духовенство Київщини. Примірники книги передані в подарунок для Броварського краєзнавчого музею та бібліотек м. Бровари.

Пам’ятні заходи продовжаться 13 листопада служінням поминальної панахиди у Биківнянському лісі на місці масового поховання репресованого духовенства Броварщини та Київської області.

Ініціаторами пам’ятних заходів виступили Центр вивчення спадщини Новомучеників та Сповідників ХХ ст. та Броварський краєзнавчий музей за підтримки Броварської міської ради та Бориспільської єпархії Української Православної Церкви. Також в якості співорганізаторів заходів виступили Центральний державний архів громадських об'єднань України, Національна спілка краєзнавців України, Міжнародний інститут афонської спадщини, Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили", Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник та Товариство "Знання" України.