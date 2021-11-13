В сети появились уникальные 3D-экскурсии по известным морским курортам Украины. С их помощью можно отправиться онлайн на азовское побережье Арабатской Стрелки и Урзуфа, а также посмотреть на Черное море и Железный Порт с высоты птичьего полета. Панорамы разрешением 240 мегапикселей позволяет в деталях увидеть пляжи курортов, объекты инфраструктуры и получить общее представление об этих рекреациях, сообщается на сайте медиа-проекта Кирилловка.Укр.

Новые онлайн-экскурсии позволяют показать целостную картину курортов. При чем 3д-съемка показывает все "как есть" - здесь уже не получится взять один красивый ракурс, не показывая всю объективную действительность "украинского моря".

Так, с помощью 3D-панорам можно оценить реальное состояние пляжей и моря, расположение линий застройки с базами отдыха, отелями и пансионатами, а также визуально оценить популярные объекты инфраструктуры, места отдыха и разрекламированные фото-локации.

Онлайн-экскурсии созданы с помощью многокадровой аэросъёмки с разрешением в 240 мегапикселей и оснащены навигацией, которая позволяет легко перемещаться из одного района курорта в другой. Также есть функция 20-ти кратного приближения, работающая по скроллу мыши или помощью жестов на мобильных устройствах, которая дает возможность рассмотреть местность в мельчайших деталях.

Тур по Железному Порту включает 10 сферических панорам, снятых с высоты от 20 до 260 м. Здесь представлены виды набережной курорта и побережья возле нее, популярные пляжи в районе пляжных клубов "Стамбул" и "Ямайка", отеля "Блисс", пансионатов "Арго" и "Волна", а также панорамы главных развлекательных объектов и, в частности, аквапарка "Акваленд". На панорамах легко просматриваются МАФы на набережной, состояние пляжей и волнорезов. Видно, какой вход в море, насколько плотная застройка на побережье. Видны даже медузы в море. Также можно оценить территорию многих баз и отелей первой линии и присмотреться к диким пляжам, расположенным со стороны Тендровской косы.

Перенестись на черноморское побережье в Железном Порту можно на сайте НМП "Железный Порт".

3D-экскурсия по Арабатской Стрелке состоит из 19 сферических панорам, разбитых на 4 блока: Геническ, Геническая Горка. Счастливцево и Стрелковое. Съемка проводилась на высоте от 5 до 500 м.

Среди известных локаций Геническа, охваченных туром, представлен парк семейного отдыха «Аллея сказок», центральный пляж и набережная, начало Арабатской Стрелки и автомобильный мост на косу, а также одна из местных достопримечательностей – старинный железный мост через пролив Тонкий.

На Арабатской Стрелке показаны общие панорамы курортных сел, отелей и баз отдых на фоне пляжей и моря, знаменитого розового озера, а также луна-парка в районе комплекса "PapaDeMore".

В Счастливцево можно увидеть 100-метровую торгово-развлекательную зону в центре села, пляжи, горячий источник, искусственные озера вдоль береговой линии, а также украинское "Мертвое море".

В Стрелковом сфотографированы просторные пляжи в районе кемпинга "Р.А.С.А" и вид на курортную застройку в районе 40-го км Арабатской косы.

Данный 3D-тур представлен на сайте туристической платформы "Арабатская Стрелка".

Курортный Урзуф запечатлен с высоты 132 м. Сферическая панорама курорта включает общий вид поселка, центральный пляж с навесами, объекты для отдыха и пляжную полосу в направлении Мелекино.

В рамках 3D-тура по Урзуфу также можно увидеть другие малоизвестные курорты Донецкой области, расположенные на побережье Азовского моря, такие как Белосарайская коса, Мелекино, Ялта и Юрьевка.

Панорамы всех Донецких курортов представлены на сайте медиа-проекта "Урзуф".

Таким образом, благодаря усилиям медиа-энтузиастов, украинское побережье Черного и Азовского морей стало еще более доступными для ознакомления онлайн. Новые 3D-туры позволяют увидеть курорты как на ладони, в любое время и с любого удобного места.