Юлія Тимошенко ініціювала запуск нової кисневої станції на Рівненщині [ Редактировать ]
І поки керівництво лікарні та НСЗУ в суді доводитимуть за ким із них правда, допомогти медзакладу вирішили депутати.
Запустили на території лікарні нову кисневу станцію. Вона забезпечить життєво необхідним киснем не лише пацієнтів цього закладу, а й всієї області.
Юлія Тимошенко, народний депутат України, "ВО "Батьківщина":
Ми приїхали тому, що коли минулий раз ми були в Сарнах, а це було нещодавно, ми зайшли в лікарню і побачили, що там по суті немає кисню. Так, це було 5 місяців назад. Я тоді команду зібрала і кажу: "Дорогі мої, давайте щось робити, тому що центральна, по суті, лікарня, де всі люди, які будуть хворі на ковід, будуть лікуватися". Ми її вже підключаємо і вона буде забезпечувати не тільки лікарню, а ще буде давати можливість іншим лікарням брати кисень.
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Ці гроші медзаклад отримав ще навесні - і витратив на підвищені зарплати лікарям, закупівлю медпрепаратів і кисень... А далі сталася колізія.