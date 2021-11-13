І поки керівництво лікарні та НСЗУ в суді доводитимуть за ким із них правда, допомогти медзакладу вирішили депутати.

Запустили на території лікарні нову кисневу станцію. Вона забезпечить життєво необхідним киснем не лише пацієнтів цього закладу, а й всієї області.

Юлія Тимошенко, народний депутат України, "ВО "Батьківщина":