У Парижі вшанували пам'ять жертв наймасштабнішого в історії країни теракту. Рівно шість років тому бойовики Ісламської держави одночасно захопили в заручники глядачів у концерт-голі "Батаклан". А також розстріляли гостей у кількох ресторанах і влаштували вибух біля стадіону "Стад де Франс".

У цих атаках загинули 130 людей, близько чотирьохсот були поранені. Усі - переважно молодь 20-30 років. Нині до місць, де скоєно ці злочини, прийшли високопосадовці та очевидці тих подій. Для багатьох ця рана досі не загоїлася. Але люди втішені тим, що нарешті розпочався суд над терористами, з чиєї вини життя французів роздилилося на до та після трагедії.

Девід Фріц-Гопінгер, колишній заручник у концерт-голі "Bataclan":