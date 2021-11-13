У Парижі вшановують пам'ять жертв наймасштабнішого теракту [ Редактировать ]
У Парижі вшанували пам'ять жертв наймасштабнішого в історії країни теракту. Рівно шість років тому бойовики Ісламської держави одночасно захопили в заручники глядачів у концерт-голі "Батаклан". А також розстріляли гостей у кількох ресторанах і влаштували вибух біля стадіону "Стад де Франс".
У цих атаках загинули 130 людей, близько чотирьохсот були поранені. Усі - переважно молодь 20-30 років. Нині до місць, де скоєно ці злочини, прийшли високопосадовці та очевидці тих подій. Для багатьох ця рана досі не загоїлася. Але люди втішені тим, що нарешті розпочався суд над терористами, з чиєї вини життя французів роздилилося на до та після трагедії.
Девід Фріц-Гопінгер, колишній заручник у концерт-голі "Bataclan":
Ми вшановуємо ці події, у той час, як іде суд. Це дуже знаково. Це додає новий колективний досвід, який ми підсумовуємо. Це історична мить для нас, для моєї особистої історії, а також для нашої спільної історії - Парижа і Франції.
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