Во Львовской области водитель авто не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии погибла пассажирка автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

Авария произошла в селе Лозино Яворивского района. Водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет.

"Одна из пассажирок попала под автомобиль. Она погибла. Тело женщины доставали спасатели", - говорится в сообщении.

Водитель и другой пассажир авто получили травмы. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи Львова.

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