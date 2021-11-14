На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 14 490 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период эпидемии в стране COVID-19 заболели 3 217 639 человек. Из них выздоровели 2 631 240 человек (11 146 - за минувшие сутки), а также умерли 76 705 инфицированных (403 - за минувшие сутки). За 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 4881 человека.

Отмечается, что 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Читайте также, на территории Украины со следующей недели начнется спад волны коронавирусной инфекции. Большое количество регионов сейчас находятся в "красной" зоне карантинных ограничений, сейчас в стране наступило "плато".

Кроме того, смертность от коронавируса в Украине достигла уровня в 647 человек в среднем за сутки и продолжит небольшой рост в ближайшие недели. Одной из причин таких рекордов эксперт назвал довнесение данных в статистику смертности от COVID-19.

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