В неділю, 14 листопада, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський прокоментував гучні ДТП у Харкові та відповів, чи бачить він у цьому абсолютний провал у роботі місцевих правоохоронців.

"Спершу хочу сказати, що щодня в Україні трапляється понад 400 аварій. Якщо є трагічні наслідки, то я всі відстежую особисто. Ми розуміємо, що Харків сьогодні розкрив дуже багато проблем, які існують насправді з порушеннями на дорогах. Зокрема, ми бачили багато випадків трагічних. Вони пов'язані із вживання наркотиків. Сьогодні полійцейські не мають можливості перевірити на місці експрес-тестом на стан наркотичного сп'яніння", - зазначив чиновник.

Він додав: "Ми зробили аналіз законодавства після того, як я став міністром внутрішніх справ. Ми розуміємо, що сьогодні для цього потрібно змінити ряд підзаконних актів, закупити ці експрес-тести. На жаль, виявити особу, яка знаходиться "під кайфом" - дуже важко. Це надзвичайно тривалий процес. Якщо людина насправді не є такою, це займає десь 4 години, а експрес-тест це може вирішити за декілька хвилин".

Крім того міністр розповів, чи не варто зробити законодавство в Україні жорсткішим, аби винуватці серйозних ДТП завжди несли відповідне покарання.

"Мені здається, що зараз існують всі законодавчі підстави для того, щоб все-таки побороти це явище. Я кажу зараз це як людина, яка займається виконанням цього закону. В першу чергу в мене є питання до судів, які так ставляться до порушників, випускаючи їх на волю і неадекватно реагуючи на суспільний резонанс... Крім цього, звичайно, це комплексна фіксація правопорушень. Цього року, наприклад, зменшилась смертність на дорогах на 10%, але у нас всього 300 камер на всю Україну, коли треба 2000 камер. Сьогодні ми ведемо перемовини, щоб наступного року закупити ці камери і встановити їх на українських дорогах", - зазначив Монастирський.

Очільник МВС також розповів, чи бачить він ефект від посилення покарання за підробку COVID-сертифікатів і користування ними в Україні.

"Ця проблема є повсюдною. Як на мене, основна відповідь на це питання - це невідворотність покарання. Якщо особа буде розуміти, що якщо вона використає підробний сертифікат або виготовить його, то рано чи пізно вона понесе кримінальну відповідальність, то таких випадків ставатиме менше. От на цьому тижні, власне до сьогодні, 103 кримінальних проваджень відкрито. Такі перевірки ведуть понад 1400 мобільних груп. Ми постійно виявляємо нові випадки, але головне тут для мене як для міністра - це те, щоб люди зрозуміли, що так не треба робити", - сказав він.

Монастирський додав: "Якщо особа використала сертифікат, її "зловили" на цьому, то вона понесе кримінальну відповідальність. А є інша категорія осіб, які не використали, але розуміють, що під час пандемії вони все-таки хочуть отримати вакцину, вони мають право звернутись до медичної установи, їм зроблять відповідну вакцину, а правоохоронні органи, зважаючи на існуюче законодавство, можуть розслідувати цю справу і закрити її, тому що це не є закінчений злочин. Відповідальність у цьому випадку не понесе особа, яка пред'явить той сертифікат".