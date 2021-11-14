У всіх цих аваріях є багато спільного

Місто широких проспектів, зухвалих мажорів за кермом - і смертельних аварій. Харків. Останні кілька років - саме там стаються найрезонансніші ДТП. Зайцева, Харківський, і ось цього тижня - Лисенко. Чоловік "під кайфом" серед білого дня збив на пішохідному переході двох підлітків, і навіть не пригальмував...

У всіх цих аваріях - є багато спільного. Відсутність покаяння у водіїв та намагання будь-що уникнути відповідальності. Чому невідворотність покарання - в Україні умовність, а неповага до правоохоронних органів - абсолютна? Хроніку дорожнього свавілля - зібрала Світлана Шекера.

11 листопада. Харків, проспект Науки. Серед білого дня дорогою - на "червоне" світло мчить "Тойота Лендкрузер". Позашляховик зносить двох підлітків, які перетинають дорогу по "зебрі". Хлопчика - відкидає в бік. Дівчинку - водій тягне під бампером і зупиняється за кілька десятків метрів.

Очевидці відразу викликають поліцію та "швидку". Дивом діти - живі! Пізніше лікарі скажуть: народилися в сорочці. Їм обом по 13 років. Дар'я і Саша - навчаються в одній школі й саме поверталися додому. Зараз вони у лікарні.

Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови:

Стан дівчинки задовільний. Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку, забійна рана потиличної області. Хлопчик. закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої грудної клітини, забої та садна м'яких тканей лівого передпліччя.

Кермувальника "Лендкрузера" з місця ДТП швидко забирають патрульні, щоб не допустити самосуду. А наступного дня прокуратура оприлюднює результати експертизи. В сечі водія виявили наркотик - метадон.

Хто ж був за кермом? Спершу інформація була суперечлива. Та згодом стало відомо: це - Дмитро Лисенко. Йому - 34 роки. Безробітний. Але простежується зв'язок із впливовим головою одного з районів Харківщини. Їздить дорогою автівкою, що належить агрофірмі, засновницею якої є дружина чиновника.

Торік - щодо Лисенка закрили кримінальне провадження, пов'язане із наркотиками, так і не довівши до суду.... Але чоловік має умовний строк - за інший злочин:

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської обл.:

Він був у цьому році засуджений за крадіжку фотоапарата. До трьох років позбавлення волі з умовним строком на один рік. Він притягався буквально місяць тому до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху щодо ДТП без постраждалих.

Дмитро свою провину... не визнає. Каже, просто задивився в телефон і не побачив дітей. Нині підозрюваний - у СІЗО, але вже невдовзі може вийти на волю? Як саме? І як Лисенкові обирали запобіжний захід - я розповім згодом. А поки про те, чому Харків став містом зухвалих мажорних аварій?

26 жовтня 2021 року. Пізній вечір. Проспект Гагаріна. "Інфініті" зі швидкістю понад сто вісімдесят кілометрів на годину - на "червоне" світло влітає на перехрестя. Врізається в "Шевроле". Його водій, Ігор Носов, гине на місці.

За кермом "Інфініті" - 16-річний Микола Харківський, у машині - його друзі. Двоє хлопців і дівчина зазнали травм. У Миколи - лише подряпини й переляк. І він - намагається будь-що уникнути відповідальності.

- Шо ты ищешь там, скажи мне! - Телефон свой! Можешь набрать? - Та я не знаю номера. Ты нормально себя чувствуешь? У тебя что с головой?

У лікарні Микола закривається в туалеті. Заявляє, що його авто - викрали, називає не своє прізвище. Потім - відмовляється від аналізу крові. Навіть після рішення суду. Харківський не хоче співпрацювати зі слідством, вину свою не визнає. Каяття - жодного.

Єгор Шевяков, знайомий Миколи Харківського:

Он просто пытается сейчас все скинуть на левого заднего пассажира, на Мишу, у которого как раз сломан череп и это максимально, конечно, мерзко. Он говорит, что за рулем был не я. За рулем был Миша, я ничего не знаю.

Власне, його адвокат і будує лінії захисту - а ви ще доведіть, що Микола був за кермом.

У Харківського, як і в Лисенка - теж є умовний строк. А ще - відчуття безкарності. Ось так неповнолітній Микола спілкувався з поліцією, які зупинили його за перевищення швидкості:

Вы захотите, можете развернуться и пойти ... отсюда, инспектор! Я вам еще раз говорю - Вы захотите, можете развернуться и пойти ... отсюда!

16 січня, 2018 року. 18-річний Тигран Енгібарян на "Тойоті" пролітає пішохідний перехід - на "червоне". Виїжджає на зустрічку і збиває студента Володимира Віношкіна. Хлопець помирає в кареті "швидкої". Енгібарян із місця аварії - тікає. Його авто знаходять у сусідніх дворах. Згодом, затримують і Тиграна. Ось він, на суді.

Ой, он мог жить как я. Мне жалко очень. Он такой же молодой как я. Очень хочу извиниться, лучше бы я был на его месте. Мне его очень жалко. Серьезно жалко.

Енгібаряна спершу помістили в СІЗО. Та через юний вік - наступні судові засідання були закритими. І достатньо швидко - вирок. Три роки. В апеляції вони перетворилися на умовний термін. Тиграна звільнили у залі суду. І хоча хлопця позбавили права кермування, у Харкові його часто бачать на тій самій "Тойоті".

18 жовтня, 2017 року. Напевне, найбільш резонансна і трагічна аварія. По Сумській, зі швидкістю більше як 100 кілометрів на годину, знову ж таки - на "червоне" світло, мчить "Лексус". За кермом - студентка Олена Зайцева. У цей час збоку рушає "Фольксваген". Удар - і "Лексус" відкидає на людей. Шестеро загиблих... У крові Зайцевої виявили опіати. Вона плаче й мовчить.

Журналісти викрикують питання - вона мовчить.

Суд тривав рік. Резонанс у цій справі був настільки великий, що уникнути покарання в Зайцевої не було шансу, попри всі старання захисту. Вирок - 10 років в'язниці. Нині вона - у Покровському виправному центрі на Дніпропетровщині. А в пресі подекуди з'являється інформація про віп-умови утримання Олени.

А що ж із Дмитром Лисенком? Схоже, і в цій справі - теж почалися маневри, щоб уникнути відповідальності. У п'ятницю суддя призначає засідання щодо обрання запобіжного заходу - на пізній вечір. Та несподівано - проводить його на дві години раніше! Ані журналісти, ані активісти на слухання - не потрапили. І здається, це - не випадковість. Суддя Бородіна - фактично дала можливість підозрюваному вийти на волю - призначивши доволі скромну заставу:

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської обл.:

Ми попросили 10 мільйонів гривень через суспільний резонанс, через те, що особа рухалася на коштовному автомобілі, через те, що особа вже раніше вчинила кримінальне правопорушення є непогашена не знята судимість. Але суддя вирішив що в цій ситуації, за її думкою, буде адекватним сума застави в розмірі 340 тисяч. Ми категорично не погоджуємося з тим рішенням. Ми будемо готувати апеляційну скаргу.

Але уже завтра - Дмитро Лисенко, що полюбляє їздити "під кайфом", може опинитися на свободі й знову сісти за кермо.