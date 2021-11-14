Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю за два роки - Монастирський [ Редактировать ]
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, що протягом двох років Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю.
Також міністр розповів, що вартість проєкту 17 млрд гривень, але гроші в держбюджет на 2022 рік не враховували.
"До першого читання (про державний бюджет - ред.) ця сума не була врахована. Ми зараз подали пропозиції та розглядаємо її до другого читання. Переконаний, можливо, хоч і не вся сума, але частина буде виділена. Тому що суспільно-політична ситуація до цього сприяє", - каже міністр.
За словами Монастирського, цей кордон зупинить нелегальну міграцію, контрабанду.
"Він дає можливість відслідковувати, навіть з Києва, будь-які рухи на кордоні. Вздовж всіх тисяч кілометрів державного кордону між Україною-Білоруссю, Україною-Росією в пріоритеті. Ми бачимо можливість побудувати, при належному фінансуванні, за два-три роки такий державний кордон. І я переконаний, що все суспільство об'єднається навколо цієї мети", - додав міністр.
по теме
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, до яких сценаріїв розвитку на польсько-білоруському кордонів готується Україна.
Украина направит на границу с Белорусью дополнительно 8,5 тыс. силовиков: 3 тысяч военнослужащих ГНСУ; 3,5 тысячи - НГУ и 2 тысячи - Нацполиции. На границе будет также работать авиация МВД - 15 вертолетов
Що буде, якщо мігранти, які зараз штурмують польські кордони - повернуть до наших? Від місця, де скупчилися біженці - до українських рубежів - наче й доволі солідна відстань - триста кілометрів. Але потенційна загроза безперечно є.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обвинил Польшу и соседние страны в наращивании военного присутствия у границ страны и желании развязать конфликт
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины