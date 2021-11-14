Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, що протягом двох років Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю.

Також міністр розповів, що вартість проєкту 17 млрд гривень, але гроші в держбюджет на 2022 рік не враховували.

"До першого читання (про державний бюджет - ред.) ця сума не була врахована. Ми зараз подали пропозиції та розглядаємо її до другого читання. Переконаний, можливо, хоч і не вся сума, але частина буде виділена. Тому що суспільно-політична ситуація до цього сприяє", - каже міністр.

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За словами Монастирського, цей кордон зупинить нелегальну міграцію, контрабанду.

"Він дає можливість відслідковувати, навіть з Києва, будь-які рухи на кордоні. Вздовж всіх тисяч кілометрів державного кордону між Україною-Білоруссю, Україною-Росією в пріоритеті. Ми бачимо можливість побудувати, при належному фінансуванні, за два-три роки такий державний кордон. І я переконаний, що все суспільство об'єднається навколо цієї мети", - додав міністр.