Затримали головного ката донецького концтабору "Ізоляція" [ Редактировать ]
Війна триває. Але за її злочини - має бути невідворотне покарання. Цього тижня затримали головного ката донецького концтабору "Ізоляція" - Дениса Куликовського.
Катівні, де піддавали тортурам українських полонених: і військових, і цивільних. І саме Куликовський за прізвиськом "Палич" - був одним із головних, хто особисто віддавав накази - принижувати, катувати й вбивати. Ті, хто пройшов жах "Ізоляції" - називають його "психопатом і садистом". Палича затримали у Києві. І за словами донецького журналіста і письменника Станіслава Асєєва, який сам витримав "Ізоляцію", останні два роки Куликовський жив у столиці.
І можливо, співпрацював з українськими спецслужбами. В СБУ - цю інформацію не коментують. Хай там як - Палича затримали. У середу в Маріуполі йому обрали запобіжний захід - арешт. Кату інкримінують злочини одразу за чотирма статтями, за якими він може сісти за ґрати довічно. А ще СБУ оприлюднили відео допиту Куликовського, де він розповідає про тортури. Далі - без коментарів.
Дмитро Куликовський, ексначальник донецької катівні "Ізоляція":
Мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял. То есть ни кормить, ни поить. Чтобы только дал показания. При каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также я и доктор всегда был. Чтобы, если человеку станет плохо, он его откачал. Задержанные, которые не шли на сотрудничество, к ним применялись пытки.
по теме
Під вогнем опинилося селище Невельське. Зруйновані будинки. Зламані долі. Рятувальники з-під завалів дістали подружжя пенсіонерів.
От снарядов пострадали по меньшей мере четыре частных дома, два из них - полностью разрушены. Все поврежденные дома расположены на улице Молодежной. При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина
Передові армійські позиції неподалік Катеринівки, що на Луганщині. Навпроти - окупований Первомайськ, звідки й стріляють. А ще поряд - пункт пропуску на непідконтрольну територію - Золоте.
Отримати українське громадянство - це складна процедура. А для бійців - просто неможлива. Бо, приміром, військовим родом із Росії треба поїхати на батьківщину за потрібними документами. А це означає - прямий шлях у тюрму.
Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное. Имя погибшего бойца пока не называется