Війна триває. Але за її злочини - має бути невідворотне покарання. Цього тижня затримали головного ката донецького концтабору "Ізоляція" - Дениса Куликовського.

Катівні, де піддавали тортурам українських полонених: і військових, і цивільних. І саме Куликовський за прізвиськом "Палич" - був одним із головних, хто особисто віддавав накази - принижувати, катувати й вбивати. Ті, хто пройшов жах "Ізоляції" - називають його "психопатом і садистом". Палича затримали у Києві. І за словами донецького журналіста і письменника Станіслава Асєєва, який сам витримав "Ізоляцію", останні два роки Куликовський жив у столиці.

І можливо, співпрацював з українськими спецслужбами. В СБУ - цю інформацію не коментують. Хай там як - Палича затримали. У середу в Маріуполі йому обрали запобіжний захід - арешт. Кату інкримінують злочини одразу за чотирма статтями, за якими він може сісти за ґрати довічно. А ще СБУ оприлюднили відео допиту Куликовського, де він розповідає про тортури. Далі - без коментарів.

Дмитро Куликовський, ексначальник донецької катівні "Ізоляція":