З цього тижня - в Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Пересувні цирки, звіринці і фотографи з мавпочками чи зміями - тепер поза законом. За вигул домашніх тварин без повідка чи намордника - штраф. А за знущання або вбивство тварин - ув'язнення.

А ще - тепер незаконним є й утримання диких тварин удома. Бо зараз - в країні справжній бум на живу екзотику. В інтернеті можна придбати все: удавів, крокодилів, левів чи леопардів. Звісно, ці звірі - контрабанда.

Скільки коштує ця дика живність? Хто її купує? І де в результаті опиняються - ці звірі? Богдан Вербицький розкаже.

Обережно, в домі... Дика тварина!

Змії, павуки, скорпіони... вже давно не в тренді! Бо люди заводять "поекстримальніше"!

Наталя Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

Львы, тигры, медведи, волки, лисы.

В якому стані дикі тварини після "приручення"?

Наталя Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

У него было шесть открытых переломов со смещением. На одной лапе.

Ми побували у притулку диких тварин і спробували купити... Рись!

- Сейчас нету, продали их. - А коли з'являться?

Як працює чорний ринок диких тварин в Україні? І яке покарання за торгівлю живою екзотикою?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Тут - все "за класикою" квартири з домашнім улюбленцем. Миска для корму та води, свій куточок, іграшки і навіть гардероб.

Режим дня - теж класичний. Прогулянки - двічі на день і не менше, ніж півгодини.

Чотирилапі (як Мессі) поруч з нами вже давно. Але іноді домашні тварини зовсім і не домашні.

Його - теж звати Мессі. І для власників він - звичайна кішка, щоправда звуки видає голосніші.

Мессі та її господар уже стали світовими легендами. На ютуб-каналі "домашньої" пуми майже два мільйони підписників! Власник постійно її дресирує. Найулюбленіша забава - риболовля.

Такі домашні улюбленці вже навіть не новинка. Диких кішок - заводять дедалі частіше. І не лише у приватних будинках, а... й в квартирах!

Анна, жителька Івано-Франківська:

Запригнула на парканчик озера, перепригнуло його так до води, і почало так гарчати. І так... ричить, як таке шось. (киває головою)

Як... Леопард! Якого завели в звичайній квартирі житлового комплексу. Історію цього "улюбленця" ми розповідали рік тому.

Якось стрьомно зустріти тут таку кицю.

Бо гуляла вона без нашийника просто посеред цих будинків. Спочатку на дику кішку увагу звернули діти, а вже потім - дорослі. Ну і зрештою - поліція. Через кілька днів леопарда тут уже не бачили.

Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху Uanimals:

Це все такі дуже дивні історії. По типу: чоловік хотів зробити якийсь романтичний подарунок і подарував лева своїй дружині. Вони потім розлучилися, а лев у нього живе. В Конча-Заспі, наприклад, живе два леви.

Олександр - засновник руху Uanimals. Волонтери визволяють диких тварин із неволі, чи поганих умов утримання.

Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху Uanimals:

Жоден приватний власник не може забезпечити дикій тварині ні гідні умови тварині в плані простору, ні гідні умови в плані харчуванні.

Наталя Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

У него было шесть открытых переломов со смещением. На одной лапе. Он жил в квартире у одной не очень… я считаю такого человека неадекватным. Потому что, как оказалось, у нее жили волки, лисы, хищные птицы, борсук, больше восемь собак.

І саме борсук напав на вовка. Ці кадри - з операційної, коли хижака у важкому стані поклали на стіл. Кістку збирали, мов пазли - кілька годин. А реабілітація тривала - кілька місяців і коштувала неабияких нервів.

Наталя Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

Гипс, который с пластиком застывает, и поверх аппарата я мотала сантиметр-полтора. Этого хватало на час-час двадцать. Он это сгрызал. И каждые час-час двадцать круглые сутки, кроме остальных уколов, промываний, так далее, ты ж вот это все мотаешь.

За словами волонтерів, вовка тримали у невеликій клітці. Чи справді це так? - Їдемо дізнаватися в його колишньої господарки. Звичайна панелька на столичній Оболоні. У коридорі біля ліфта - специфічний запах. А під дверима - порожні коробки з-під корму.

Дверей нам так і не відчинили, але... до жінки вдалося додзвонитися.

Я не буду откривать, я чужим не відкриваю. Мои собачки и котики такого не любят. Чужих дома. - А у вас їх багато? - У меня несколько чихуа-хуа, шесть котов осталось. Когда-то было 12.

Борсука теж уже немає, каже пані Галина. Але конфлікт між "домашніми улюбленцями" визнає.

Хотела уже делать операцию ему сама. Три дня его мучали. Я бы в ночь сделала. За свои деньги.

А навіщо стільки тварин... У Квартирі? У соцмережах ми натрапили на фото доньки пані Галини. Більшість світлин - професійні і з дикими тваринами. Кінець.

Это настолько тяжелый труд, для меня, им там пофиг. Не считаю, что для животных это был там какой-то большой труд. Нормально все было. Несколько еще фотосессий было так, чисто-символически.

"Екзотика" заради прибутку - справа не нова. Це - і фотосесії з тваринками, і навіть - піар!

Наталя Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

Он рисовал картины, их продавали по 400 долларов, и потом стал не нужен, его просто бросили в клинике.

Його - це лиса Флаффі. Ще два роки тому цей чорнобурий був на піку популярності. Як і його господарка. Лиса жінка знайшла на шкуродерні і перевезла до будинку.

Марина Петровська, колишня власниця лиса:

Я просто сидела рисовала. Потом хоп он увидел, что я чем-то занята, сразу пришел, разлил краски, очень прикольно.

А коли лис набрид, господарка залишила його просто в лікарні. Томі Флаффі зараз тут - у притулку.

Наталя Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

Каркуша. От такая. Давай. От так. (лапою потягується)

Наталя Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

Это тигрица с цирка. Ко мне обратился дрессировщик, поскольку она старый инвалид, такие тигры в цирке уже работать не могут и их усыпляют.

До речі, за законом, робота пересувних цирків із тваринами вже під забороною. Але, парадокс, більшість тварин тут - не звідти! Ця левиця, приміром, була частиною "приватної колекції".

Наталя Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

Жила всю жизнь в маленькой клетке, на улице, на бетонном полу. над ней издевались да. Били током.

При ресторанах, чи готелях, у вузьких клітках та з постійними "шоу-програмами". В такому темпі ведмеді довго не живуть. Ця ведмедиця - зараз у сплячці, але навесні, коли прокинеться, рухатися не зможе.

Наталя Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

Сейчас она инвалид. Она парализована. Передать ее тоже никуда невозможно. Она возрастная.

Травмованими сюди привозять і тварин із "контактних зоопарків". І цих "контактів" так багато, що кістки малюків просто не витримують.

Наталя Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

Ой, ты мой мальчик. Такой красивый мальчик. у этого два перелома, у того три. Когда они сюда попали они не двигались, находились в крайне ужасном состоянии. у меня на приют идет больше двухсот тысяч гривен в месяц.

Станіслав Гужявічус, орнітолог:

У меня уходит около 15 тысяч гривен только на корма.

Бо Станіслав утримує 40 птахів. Від чайок та лелек до какаду і аратингу. Усі - потрапили сюди після поганого утримання у квартирах.

Вот не хватает костей на пальцах, серьезный перелом плеча у него. Левое крыло. И оно не ремонтируется.

Тому Лимончик літати не може. Станіслав - орнітолог. Зізнається: до папуг вдома звикли всі. Але більшість і досі не знає як Правильно утримувати екзотичних птахів.

Станіслав Гужявічус, орнітолог:

Практически никто не знает, что для их содержания необходим ультрафиолет. Необходимо покупать специальные лампы.

А ще їх треба годувати не тільки насінням, а й комахами. Папугу треба регулярно випускати на польоти і ніколи не тримати в самотності! Якщо ж цих правил не дотримуватися характер диких пернатих дає про себе знати. Починають кричати та ламати клітку. І багато власників "бунтів" не витримують.

Станіслав Гужявічус, орнітолог:

Прям перед входом мне бросают напимер в коробочке и уходят. Поэтому я уже переименовался на реабилитационный центр.

Рідкісні папуги, леви, пуми, борсуки - як вони взагалі потрапляють до приватних колекцій?

Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху Uanimals:

Це контрабанда, тому що цих тварин нелегально ввозять. Це відсутність контролю за розведенням. Інколи в таких квартирах не тільки тримають пуму, а ще й розводять пум.

У мережі швидко знаходимо заводчиків. Щоправда, інших диких котів - рисей. І їх - вже розібрали!

- Сейчас нету, продали их. - А коли з'являться? - Ну когда забеременеет самка и тогда будут. думаем, что на следующий год.

Тому, ми вирішили купити іншого хижака - крокодила. П'ять хвилин у мережі, і я знайшов свою рептилію!

- Як його тримати? Це якийсь басейн, коробка? Як це правильно робити? - Ну пока тераріум. Нужен террариум. - Це поки він не виросте, чи як? - Ну естественно. Да. 99 процентов людей, которые хотят крокодила, почему-то идиоты. Я не знаю почему так. Ну я надеюсь, что вы один процент. Ну несколько крокодилов уже продали.

Чи потраплять вони потім до пані Наталі? Цього тижня набув чинності новий закон. І утримання великих диких тварин удома - вже поза законом. Але чи буде достатнім контроль?