Британія готова надати Україні 600 військових через російське вторгнення [ Редактировать ]
Британія готова перекинути до України 600 військових. Через загрозу російського вторгнення. Про це пише британське видання - The Mirror.
Мовляв, повідомлення про імовірне відрядження отримали підрозділи Спеціальної авіадесантної служби та парашутного полку. Підготовка почалася після того, як керівництво оборонних відомств та розвідки повідомило британському уряду про реальну загрозу з боку Москви для України та Заходу.
Раніше про потенційне вторгнення російських військ до України європейських сюзників попереджали США.
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Як зазначили у штабі, відстань до найближчих житлових будинків становила 100-120 метрів. Українські солдати вогонь у відповідь не відкривали, аби не наражати на небезпеку мирних жителів. Втрат у війську немає.
Про це заявив речник установи Джон Кірбі.
Раніше планували, що 15-16 листопада із обвинувальним висновком виступить прокуратура.
Але про нарощування, як пишуть західні видання The Washington Post і Politico - не йдеться. У міністерстві нагадали, цьогоріч поблизу кордону України росіяни провели серію військових навчань.