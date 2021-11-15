Про її виділення стало відомо у серпні, напередодні зустрічі Джо Байдена з Володимиром Зеленським.

В Україну прибули 80 тисяч кілограмів боєприпасів від США.

Як повідомило американське посольство в Україні, це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів.

Про її виділення стало відомо у серпні, напередодні зустрічі Джо Байдена з Володимиром Зеленським.