США надали Україні 80 тисяч кілограмів боєприпасів [ Редактировать ]
В Україну прибули 80 тисяч кілограмів боєприпасів від США.
Як повідомило американське посольство в Україні, це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів.
Про її виділення стало відомо у серпні, напередодні зустрічі Джо Байдена з Володимиром Зеленським.
по теме
У Вашингтоні підтвердили, що Тегеран погодився знову обговорити так званий Спільний всеосяжний план дій, спрямований на зменшення ядерного потенціалу Ірану.
Як повідомляє Reuters, онлайн-зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіня відбудеться на тлі напруження в питаннях торгівлі, прав людини та військової активності.
Як повідомляє Reuters, онлайн-зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіня відбудеться на тлі напруження в питаннях торгівлі, прав людини та військової активності.
Про це заявив речник установи Джон Кірбі.
Віднині діють нові правила в'їзду до США. На літак пускатимуть лише тих, хто повністю вакцинований, до того ж від моменту другого щеплення має минути не менш ніж 14 діб.