Єлизавета ІІ скасувала участь у щорічній церемонії поминання загиблих [ Редактировать ]
Єлизавета Друга через нездужання скасувала участь у щорічній церемонії поминання загиблих у війнах. 95-річна монархиня потягла спину й "дуже розчарована" таким поворотом подій - повідомили в Букінгемському палаці.
Британська королева мала взяти участь у традиційній хвилині мовчання біля меморіалу Кенотаф у центрі Лондона, а потім очолити процесію з покладанням вінків.
Квіти від її імені поклав принц Уельський.
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