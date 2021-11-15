Війна на Донбасі: українські захисники відкривали вогонь у відповідь [ Редактировать ]
На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранений український військовий. Це водій-санітар. Він у тяжкому стані. Поранення чоловік отримав під час обстрілу селища Невельского.
Там пошкоджено 9 будинків, 3 повністю зруйновані. Жертв серед цивільних немає. Загалом за останню добу з боку окупантів зафіксовані 19 порушень режиму тиші. Супротивник застосував міномети 120-го калібру, гранатомети і артилерію. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили найманців припинити обстріли.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Недавно 120-ий міномет нас обстріляв. Ніхто не думав, що буде цілий 120-ий. Ну попало чотко ось сюди нам. Отам, де Вася стоїть, отам я стояв. Не знаю, як осколками мене не защемило, но ударною волною мене закинуло аж у бліндаж. Останні дні стріляє снайпер ось із ближніх позицій.
по теме
Це водій-санітар. Він у тяжкому стані. За останню добу з боку окупантів зафіксовані шість порушень режиму тиші.
Вони загинули на місці. Про це повідомляють у штабі ООС.
Запеклих боїв тут зараз ніби й нема. Але й про перемир'я не йдеться. Ворог укріплює свої позиції. Проводить розвідку.
Ворог на Донбасі не втомлюється обстрілювати українських військових і мирне населення. Сьогодні минулося без людських втрат, а от житлові будинки та інфраструктуру - зачепило добряче.
Чому і навіщо ворог нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди.