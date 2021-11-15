На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранений український військовий. Це водій-санітар. Він у тяжкому стані. Поранення чоловік отримав під час обстрілу селища Невельского.

Там пошкоджено 9 будинків, 3 повністю зруйновані. Жертв серед цивільних немає. Загалом за останню добу з боку окупантів зафіксовані 19 порушень режиму тиші. Супротивник застосував міномети 120-го калібру, гранатомети і артилерію. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили найманців припинити обстріли.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України: