У Китаї стрімко поширюється штам "Дельта" [ Редактировать ]
Спалах коронавірусу у Китаї. Штам "Дельта" швидко поширюється в місті Далянь, в північно-східній частині країни. Менш як за місяць там зафіксували понад 1300 інфікувань - більше, ніж упродовж спалаху "Дельти" влітку.
Для всіх, хто прямує з Даляня в інші міста, запровадили 14-денний карантин. Проте ця статистика все одно в десятки разів нижча, ніж у країнах Європи.
Китай, з якого почалася пандемія Ковіду, нині на 113-му місці з його поширення.
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Трохи більше ніж за два тижні там виявили 500 випадків захворювання. Найбільше у північних та північно-східних провінціях.
Далі - Велика Британія, Німеччина та США. Україна у цьому переліку шоста.
Новий спалах інфекції в Європі він пояснив уповільненням імунізації - переважно через скептицизм щодо вакцин та фейкові новини.
Рада вже в першому читанні проголосувала за нові штрафи - це від 17 до 34 тисяч гривень, тож можна уявити, скільки отримає скарбниця. До прикладу - і поліція, і прикордонники щодня виявляють липові довідки десятками.
За минулу добу від ковіду померло 833 українці! І це - абсолютний максимум за весь час пандемії. Щоб уточнити цю цифру у МОЗ вирішили виміряти смерті... потягами.