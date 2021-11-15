Китай, з якого почалася пандемія Ковіду, нині на 113-му місці з його поширення.

Спалах коронавірусу у Китаї. Штам "Дельта" швидко поширюється в місті Далянь, в північно-східній частині країни. Менш як за місяць там зафіксували понад 1300 інфікувань - більше, ніж упродовж спалаху "Дельти" влітку.

Для всіх, хто прямує з Даляня в інші міста, запровадили 14-денний карантин. Проте ця статистика все одно в десятки разів нижча, ніж у країнах Європи.

Китай, з якого почалася пандемія Ковіду, нині на 113-му місці з його поширення.