Через сплеск захворюваності у Нідерландах на 3 тижні запровадили додаткові вимоги.

Проти посилення карантину напередодні мітингували сотні людей в нідерландському місті Леуварден. Акція переросла у заворушення. Затримано півтора десятка протестувальників.

Вони жбурляли в правоохоронців пляшки й петарди. Через сплеск захворюваності у Нідерландах на 3 тижні запровадили додаткові вимоги - обмежено роботу харчових закладів, перукарень та салонів краси.

В ресторани й крамниці пускатимуть лише з сертифікатом про щеплення або негативним тестом на коронавірус.