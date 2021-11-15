Мітингувальники проти карантину влаштували заворушення [ Редактировать ]
Проти посилення карантину напередодні мітингували сотні людей в нідерландському місті Леуварден. Акція переросла у заворушення. Затримано півтора десятка протестувальників.
Вони жбурляли в правоохоронців пляшки й петарди. Через сплеск захворюваності у Нідерландах на 3 тижні запровадили додаткові вимоги - обмежено роботу харчових закладів, перукарень та салонів краси.
В ресторани й крамниці пускатимуть лише з сертифікатом про щеплення або негативним тестом на коронавірус.
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